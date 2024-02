Jesús Barco fue captado por las cámaras de “Magaly TV, la firme” llegando a la casa de Melissa Klug el pasado 14 de febrero, el día de San Valentín. La peculiar imagen muestra al futbolista con globos rojos en la mano, aparentemente para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Según reveló el informe presentado en el programa de Magaly Medina, Barco llegó cerca de las 6 p.m. en el auto del futbolista Jostin Alarcón. Un par de horas después, Jesús Barco sale a dar una vuelta con uno de los hijos de Melissa y Jefferson Farfán. Al poco tiempo regresan a la casa.

Cabe señalar que después de volver, Jesús Barco recién se fue de la vivienda al día siguiente, a partir de las 10:15 a.m., según señaló el informe de “Magaly TV, la firme”. Eso sí, el detalle es que abandonó la casa con ropa diferente a la que llegó.

¿Qué dijo Melissa Klug al respecto?

Según reveló Magaly Medina en su programa, Melissa Klug se comunicó con la producción de “Magaly TV, la firme” para aclarar la presencia de su expareja en su vivienda. La popular ‘Blanca de Chucuito’ descartó que su visita haya sido por un tema romántico.

“Por si acaso ayer me operaron de emergencia y obviamente tenía él que estar con su hija, ya después hablen lo que deseen, estoy mal ahorita. No me han podido controlar la hemorragia así que lo seguirán viendo por mi casa”, aclaró Klug.

¿Por qué se separaron Melissa Klug y Jesús Barco?

Como se recuerda, el pasado 29 de enero, Melissa Klug anunció que su relación con el futbolista Jesús Barco llegó a su fin. A través de un comunicado, indicó que ya no existe vínculo sentimental entre ambos y responsabilizó al joven deportista por su ruptura.

“Las personas que me conocen saben que desde el primer día di todo para lograr una relación sana, incluso viajé al extranjero porque mi embarazo era de riesgo y preferí salvaguardar la vida del fruto de nuestro amor con la tranquilidad de que todo iba bien entre nosotros”, dijo en su carta.

“He respetado y cuidado de nuestra privacidad como pareja y en su carrera profesional deportiva con las responsabilidades que esta conlleva. Por lo que doy toda la responsabilidad del término de la relación al señor Jesús Barco”, agregó.