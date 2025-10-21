Jesús Barco, prometido de Melissa Klug, fue captado disfrutando de un día de sol y piscina al lado de algunas mujeres en Huánuco. Las imágenes fueron difundidas en el programa de espectáculos “Magaly TV, la firme”.
Según el informe del programa conducido por Magaly Medina, el prometido de Melissa Klug aparece disfrutando del sol al lado de algunos futbolistas y mujeres desconocidas. Aparentemente sería en un día libre.
LEE: Melissa Klug revela que tendrá boda íntima con Jesús Barco: “Nada de 100 mil dólares”
“Hoy en Magaly TV La Firme, el día de piscina y amiguitas de Jesús Barco, la pareja de Melissa Klug, la nueva reina de los comunicados”, fue el mensaje con el que se promocionó las imágenes del programa.
En el informe se puede ver a Jesús Barco junto a sus compañeros de equipo Alexis Gomez y Carlos Ascues, quienes disfrutan de algunas bebidas al lado de mujeres desconocidas en un conocido club de Huánuco.
Ante esta situación, el equipo de “Magaly TV, la firme” llegó hasta Huánuco y vieron el 6 de octubre al futbolista saliendo del mismo local para hablar por celular. Aparentemente, este espacio sería un lugar especial para fiestas de los jugadores.
MÁS INFORMACIÓN: Magaly Medina cuestionó a Melissa Klug por sus respuestas en El Valor de la Verdad: “Nadie se lo ha tragado”
Cabe resaltar que hace algunos días Melissa Klug compartió un comunicado anunciando el fin de su relación con Jesús Barco; sin embargo, lo borró al instante y admitió que “fue un error” haber publicado dicha misiva.
