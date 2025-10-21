Jesús Barco, prometido de Melissa Klug, fue captado disfrutando de un día de sol y piscina al lado de algunas mujeres en Huánuco. Las imágenes fueron difundidas en el programa de espectáculos “Magaly TV, la firme”.

En el informe se puede ver a Jesús Barco junto a sus compañeros de equipo Alexis Gomez y Carlos Ascues, quienes disfrutan de algunas bebidas al lado de mujeres desconocidas en un conocido club de Huánuco.

Ante esta situación, el equipo de “Magaly TV, la firme” llegó hasta Huánuco y vieron el 6 de octubre al futbolista saliendo del mismo local para hablar por celular. Aparentemente, este espacio sería un lugar especial para fiestas de los jugadores.

Cabe resaltar que hace algunos días Melissa Klug compartió un comunicado anunciando el fin de su relación con Jesús Barco; sin embargo, lo borró al instante y admitió que “fue un error” haber publicado dicha misiva.