¿Quiere recuperarla? El futbolista peruano Jesús Barco, actual mediocampo del Sport Boys, fue captado ingresando a la casa de su expareja Melissa Klug durante las celebraciones por el Día de San Valentín.

De ese modo, Barco fue visto por las cámaras de Magaly TV, la Firme portando un ramo de globos rojos al momento de ingresar la vivienda de Klug, lo que ha alimentó algunos rumores de reconciliación.

Cabe precisar que Klug anunció el fin de su relación con Barco hace dos semanas, en medio de las especulaciones por el esperado “ampay” de Magaly Medina, con el que iniciaría su temporada del 2024.

No obstante, tras el intento de perdón que hizo Barco durante un partido de fútbol, el deportista pasó la noche en la casa de Klug, retirándose a la mañana siguiente.

Melissa Klug explica presencia de Jesús Barco en su casa por San Valentín





Por su lado, Melissa Klug, que se promociona como empresaria, negó las especulaciones que sugerían una reconciliación y explicó el motivo por el que Barco frecuentaría su vivienda.

Melissa indicó que fue sometida a una operación quirúrgica, por lo que necesitaría el apoyo de Jesús en la crianza de la hija que tienen en común. Su hija nació en diciembre de 2023.

Asimismo, la figura mediático se comunicó con la producción de Magaly Tv, la firme, para aclarar que Barco visitaría su casa con el único fin de cuidar a la bebé.

“Por si acaso ayer me operaron de emergencia y obviamente tenía él que estar con su hija, ya después hablen lo que deseen, estoy mal ahorita. No me han podido controlar la hemorragia así que lo seguirán viendo por mi casa”, dijo la madre de Samahara Lobatón.