Jesús Barco usó sus redes sociales para descartar haber participado en la fiesta que tuvieron Christian Cueva y André Carrillo. Según indicó, aquel día de encontraba descansando junto a su familia.

La pareja de Melissa Klug rompió su silencio y se mostró indignado porque su imagen está siendo manchada innecesariamente. Además, aclaró que no asistió a dicho local nocturno, como lo dejó entrever el programa ‘Amor y Fuego’

“Con mucha sorpresa y desagrado he visto que mi nombre se ha señalado como posible partícipe de una salida nocturna hasta altas hora de la madrugada. Quiero aclarar de manera tajante que las noches del último fin de semana pasado las he pasado en casa junto a mi familia descansando tras entrenar y asistir al amistoso que jugó mi equipo, el mismo que no pude disputar por estar en etapa de recuperación luego de una lesión que me aquejó semanas atrás”, aseguró Barco.

En esa misma línea, el futbolista pidió no ser vinculado en la salida “por el bienestar, tranquilidad de mi familia y el mío”, ya que es un “hecho falso”.

“ Les exijo a los periodistas y comunicadores que manejan este tipo de información que no me vinculen como uno de los protagonistas de dicho hecho ya que es totalmente falso”, recalcó.

“ Pido por favor, que cuando se trate de mencionar mi nombre lo hagan con cuidado y respeto , sobre todo a mi familia; además de comprobar la información que cualquier persona pueda brindar de manera equívoca sin respaldos que la validen”, agregó.