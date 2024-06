Con pruebas en la mano, Michell Tenorio denunció al jugador de Alianza Lima, Jhamir D’Arrigo, por maltrato físico y psicológico. Según su relato ante ‘Amor y fuego’, el futbolista la ataca desde hace varios años, incluso desde que está embarazada.

La mujer vive todo un infierno por los constantes insultos que recibe por parte del jugador, a quien también acusa de ser un padre ausente. La pesadilla habría empezado desde hace 7 años, cuando ella apenas tenía 18.

“Consíguete tu marido y lárgate, no sé… a dónde quieras. Quiérete un poco, toda mi vida te he despreciado. Eres fea, no haces nada por tu vida. Ni plata tienes como para que estés con alguien”, se escucha en los audios del jugador de Alianza Lima.

Según Michell Tenorio, esta es la primera vez que habla del maltrato físico y psicológico que vive por culpa de su expareja y el padre de su hija. “Mis papás ni siquiera saben cómo él me trata”, dijo con voz entrecortada.

“ Estoy cansada del maltrato, solo quiero que cumpla con mi hija. Me daña desde que tengo 18 años, me ha golpeado y yo nunca lo he denunciado . Siempre traté de solucionar las cosas, de decirle que me siento mal. Le dije que no me trate así. Yo sufro de depresión y ansiedad. Muchas veces me ha dejado el ojo rojo y me he tenido que esconder”, comentó la afectada.

Agresiones empezaron desde el embarazo

Michell Tenorio, frente a Rodrigo González y Gigi Mitre, reafirmó que las agresiones empezaron desde el quinto mes de embarazo. La relación entre ambos terminó cuando ella dio a luz a raíz que descubrió que Jhamir D’Arrigo le era infiel con otra mujer.