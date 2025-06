Jhazmin Gutarra, esposa del cumbiambero Dilbert Aguilar, se pronunció tras ser acusada por Christian Bozza, un hombre que aseguró haber mantenido una relación sentimental con ella entre 2018 y 2021, cuando ya era pareja del cumbiambero, en lo que sería un caso de supuesta infidelidad.

La denuncia fue emitida en "Magaly TV: La Firme", donde Bozza presentó fotografías, capturas de chats y hasta un video besando a la actual esposa de Aguilar. Según su relato, conoció a Jhazmin en abril de 2018 en Huancayo, cuando trabajaba como taxista. Desde entonces, ambos habrían iniciado un vínculo cercano y sostenido hasta 2021.

“Nunca me había pasado tenerle cariño a alguien tan rápido. Me prometió volver al mes y me decía bebé o cariño. A veces me mandaba videos cantando” , aseguró.

¿Jhazmin Gutarra fue infiel a Dilbert Aguilar?

La polémica estalló tras la difusión del testimonio y las pruebas en televisión nacional. Sin embargo, Gutarra utilizó sus redes sociales para defenderse con un mensaje reflexivo, en donde rechazaba las acusaciones.

“El tiempo no necesita testigos para hacer justicia, porque cuando la verdad está de tu lado, no hacen falta defensas, solo paciencia para ver cómo todo cae por su propio peso”, publicó en Facebook.

Jhazmín Gutarra y su mensaje antes de ser acusada de infiel a Dilbert Aguilar.

Además, en conversación con 'América Hoy’, Gutarra descartó una ruptura con el cumbiambero. “Buenos días. Discúlpenme, pero no voy a hablar nada del caso, mi familia está bien. Que tengan un buen día” , dijo.

Cabe destacar que Gutarra es madre de la hija menor de Aguilar y actualmente se desempeña como su mánager en la orquesta La Tribu.

Jhazmín Gutarra es acusada de ser infiel al cantante Dilbert Aguilar. (Foto: Captura de video)

¿Qué dijo Dilbert Aguilar sobre el escándalo?

Por su parte, Dilbert Aguilar evitó profundizar en el tema, aunque se mostró sereno en sus declaraciones al mismo programa de espectáculos.

“De mis problemas yo no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes”, afirmó.

Aunque se negó a comentar sobre las pruebas expuestas, dejó claro que no hablará de Jhazmin ni de ningún otro tema relacionado a su vida personal.

Dilbert Aguilar estuvo como invitado en el pódcast de Claudia Portocarrero.

La controversia también coincidió con una reciente aparición pública de Aguilar junto a su expareja, Claudia Portocarrero, con quien compartió una divertida entrevista y baile en su podcast.