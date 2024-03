Un trágico momento es el que atraviesa el actor y ahora cantante Jhoan Mendoza, conocido artísticamente como “Chacaloncito”, ya que viene siendo extorsionado por delincuentes, quienes le exigieron S/ 500 para no atentar contra su vida y la de su familia.

Mendoza, quien hace más de 20 años dio vida a una versión infante del cantante Chacalón, dijo también que evalúa retirarse de los escenarios ante el riesgo presente.

“He recibido amenazas el sábado. Voy hacer la denuncia pertinente, también voy a pedir a mis amigos, que son autoridades, que me ayuden, que me orienten”, indicó Jhoan en el programa “Dilo Fuerte”.

Asimismo, agregó: “Tengo mucho miedo, no quería salir solo, quería que mis amigos me acompañen pero no quisieron porque tienen miedo. No somo delincuentes, no le hacemos daño a nadie”, por lo que recalcó haber contratado seguridad privada para los conciertos que tiene pendientes.

“A mis presentaciones voy con seguridad y también con algunos efectivos policiales”, señaló el artista en el noticiero matinal de ATV (Canal 9 de señal abierta en Lima).

De ese modo, el joven cantante se une a la lista de artistas que vienen siendo víctimas de la inseguridad ciudadana, tales como la presentadora Gisela Valcárcel, la actriz Andrea Luna, la cantante Vanessa Soto.

Es por ello que, Mendoza contó que planea mudarse de vivienda y hasta abandonar el país. “Te trunca la carrera”, dijo la exestrella infantil de televisión.

“Ellos creen que ganamos millonadas, pero no es así. Todos tenemos gastos, deudas y una familia detrás... La violencia se está volviendo cada vez más fuerte en el país”, advirtió el cantante en Panamericana TV.