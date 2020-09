Agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron este miércoles 23 de septiembre a casi 20 personas que participaron en una fiesta en la cuadra 8 del jirón José Gálvez en Bellavista, Callao. Entre los intervenidos se encontraron miembros de la orquesta de salsa Zaperoko.

Ante esta situación, el líder de la agrupación salsera, Jhonny Peña, se pronunció en el programa “Tengo algo que decirte” para brindar su descargo y disculparse públicamente por el incidente. “Estoy aquí para dar la cara y aclarar lo que sucedió ayer (23 de septiembre). En primer lugar sabemos que las reuniones sociales están prohibidas para evitar la aglomeración. Ante todo la mea culpa de todo esto, mil disculpas a todos nuestros seguidores", señaló.

“Esta es mi cochera donde guardo mi bus (de la orquesta) y mi carro. Lamentablemente por la pandemia hemos parado y en la noche hacemos que esto funcione como cochera para otros”, añadió.

Al ser consultado por las tortas y las botellas de cervezas que se encontraron en la intervención policial, el salsero confirmó que la reunión fue organizada por los integrantes de orquesta para sorprenderlo.

“Ayer fue mi cumpleaños y los muchachos me hicieron una fiesta. Algunos dicen que hemos estado desde la tarde tomando pero eso no es cierto. Yo he estado compartiendo con mi familia en casa. Llega la noche y me dijeron que me tenían una sorpresa”

Por el gran número de licor, el músico explicó que las botellas eran del negocio de sus padres, quienes venden cerveza. “Las cervezas que me ven cargando son las del depósito porque mis padres tienen una tienda donde venden cerveza”, dijo Peña.

VIDEO RECOMENDADO

Intervienen fiesta donde participaron miembros de la orquesta Zaperoko

Callao: intervienen fiesta donde participaron miembros de la orquesta Zaperoko