El cantante Jimmy Santi arremetió una vez más contra la producción de “El gran chef: Famosos”, programa de Latina TV. Esta vez, lanzó sus ataques hacia el crítico gastronómico Javier Masías, que se desempeña como jurado en el “reality” de cocina.

Mediante una entrevista con el diario Expreso, el intérprete insultó a Masías, a quien catalogó de soberbio, ya que aseguró haber recibido un trato indiferente por parte del también periodista.

“Nunca le caí bien al señor gordito, ahí sí, el gordito que parece tamarro, cada vez que me molesto lo insulto. Era un absolutamente soberbio, un tremendo idiota”, dijo muy indignado.

En ese sentido, Santi mostró su negativa frente a un posible retorno al show que presenta José Peláez, esto porque considera haber sido maltratado por la producción del show.

“No, definitivamente ahí no volvería porque me hicieron cosas feas”, sentenció. Luego complementó: “A me contrataron para cocinar y considero que soy un buen chef, preparo bien rico la comida criolla todo lo que quieran; pero las cosas no fueron así, se portaron mal y dije me voy y así fue”.

Por otro lado, el exconcursante de “El gran chef” indicó que Masías evitaba saludarlo, lo cual fue tomada como una falta de respeto. Indicó también que recibía un trato diferenciado en comparación de otros participantes.

Asimismo, reveló que le ofrecieron retornar al concurso en la temporada de revancha, pero no aceptó por las condiciones que le imponían.

“Me ofrecieron volver a la revancha, pero querían que haga de payasito, cosas cómicas y creo que, para eso, está Manolo Rojas”, sentenció.

“El gran chef” anuncia nueva temporada





“El gran chef: Famosos” anunció el estreno de su séptima temporada para el martes 2 de abril bajo una nueva temática. Participarán también otros nuevos personajes del espectáculo, entre ellos resaltan el actor Emilram Cossio, la modelo Flavia Laos, la comediante Zelma Gálvez y otros.