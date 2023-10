El cantante Jimmy Santi afirmó que recibió S/ 20 000 por las cuatro semanas que participó en la segunda temporada de “El gran chef: Famosos” y comentó también que uno de los jurados no tuvo un trato cordial hacia él.

Durante una entrevista con el medio Infobae Perú, el músico de 79 años explicó que trabajó con dedicación, pero la producción del programa le exigía que tenga una actitud más lúdica en el concurso, pedido que le disgutó.

“El programa estaba bonito, me dieron 20 mil soles por el mes, cuatro semanas. Pensé que la competencia era sana, trabajé con mucha dedicación, pero querían que me haga el payaso y yo no soy así. Yo les decía, déjenme cocinar”, comentó el intérprete de Chin Chin.

Como se recuerda, Santi renunció a la segunda temporada de “El gran chef: Famosos”. Según el cantante su decisión fue motivada por irregularidades en la competencia y el supuesto maltrato del juez Javier Masías.

“Un día le dije, ‘señor, yo le saludo con toda la humildad y usted, por favor, cuando me responda, míreme a los ojos, porque no soy una mie***, para que usted me trate así’. Me respondió: “No, si yo lo admiro”. Le dije que no se haga: ‘Me está maltratando, no sé cuál es su problema’”, contó Santi.

¿Qué irregularidades de “El gran chef: Famosos” denunció Jimmy Santi?

Por otro lado, Jimmy Santi comentó que durante las grabaciones del programa, una integrante de la producción disminuyó el puntaje de los participantes, acción que indignó al músico por lo que decidió retirarse de la competencia.

“Yo me había estado sacando la mugre para que me estén haciendo trampa. Tengo 60 años cantando y un programa quiere botarme. Por eso yo me retiré. Yo no soy un perdedor, entré porque me pagaron para competir, pero era una farsa”, dijo.