El cantante Jimmy Santi sorprendió a todos al compartir un extenso comunicado en redes sociales, donde reveló los detalles poco conocidos de su renuncia al programa “El Gran Chef Famosos”. Según explicó, no se sintió bien con la falta de equidad durante la competencia y señaló que existen algunas preferencias.

En un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el intérprete de “Chin Chin” reveló cómo fueron sus últimos días en el programa de Latina y señaló que un miembro del jurado lo maltrató.

Según relató, tras su primera eliminación, él se sintió maltratado por la producción del programa y cuestionó que un integrante del jurado tuvo un comentario desatinado cuando él se acercó a preguntarle el motivo de su eliminación.

“Aquí donde empieza mi molestia, cámaras apagadas, grabación terminada, y con el respeto debido, me acerco a uno de los jurados a consultarle qué sucedió con mi plato y su respuesta fue: ‘FUE EL PEOR DE TODOS, ERA UN ASCO’, yo me sentí pésimo”, escribió Jimmy Santi.

“Mi representante, quien me acompañaba en todo momento, solo atinó a decirme que nos fuéramos. Tal vez muchos justificarán a esta persona, dirán que se tomó en serio el personaje. Sin embargo, considero que existen maneras de decir las cosas y más por mi edad y trayectoria, yo no soy cocinero, soy cantante, he recorrido el mundo y jamás he permitido que alguien me trate y me haga sentir como lo hizo esta persona”, añadió.

Asimismo, Jimmy Santi aseguró que su decisión de abandonar la competencia de “El Gran Chef Famosos” se tomó “de último minuto” y que al ser una persona bipolar ha tenido que meditar varios días la decisión de compartir sus emociones.

“Me voy con la frente en alto, con las manos limpias y así me llenen de insultos o malos comentarios, seguiré en el camino hacia ese final, ese final que será un recuerdo para todos ustedes”, finalizó en su mensaje el cantante peruano.

Como se recuerda, Jimmy Santi decidió dar un paso al costado en el repechaje de “El Gran Chef Famosos” durante la etapa de repechaje. Según explicó en ese entonces, estaba cansado del ritmo del programa y no se sentía cómodo. Actualmente, el reality de cocina se encuentra en la etapa final de su segunda temporada.

Jimmy Santi denuncia extorsión