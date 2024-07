¿Un cambio en la trama? El arquero peruano Joel “Gato” Pinto, del Sport Huancayo, confirmó que tuvo una relación sentimental con Pamela López, todavía esposa de su colega Christian Cueva.

Al ser entrevistado por “Amor y Fuego”, el deportista reveló que mantuvo un romance de 6 meses con López, pero que tras separarse, no volvieron a tener contacto.

“En el 2010, yo tuve una relación de enamorado de 5 a 6 meses con ella”, dijo el popular Gato Pinto. Luego complementó: “Nos separamos y nunca más nadie supo del otro”.

De ese modo, el arquero se mostró indignado por haber sido mencionado en la polémica de López y Christian Cueva. “Hasta el día de hoy que me involucran y me veo en este problema”, señaló.

Asimismo, el deportista dijo que no presentaría una demanda porque le generaba estrés. “No quiero sacar beneficio de esto, no quiero plata de esto”, reveló.

Una mujer, que asegura ser la exesposa de Christian Pinto, confesó a Rodrigo González “Peluchín” que Pamela López habría sido la causa de la ruptura matrimonial.

“Tampoco tenemos que victimizar a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen ni idea de lo que ella me hizo en el año 2010, cuando yo era esposa del arquero Joel Pinto, el ‘Gato’ Pinto”, leyó Peluchín en vivo.