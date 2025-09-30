La ‘influencer’ Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, acusó al padre de su hijo, el argentino Juan Ichazo, y a su actual pareja, la modelo peruana Macarena Vélez, de realizar compras no autorizadas con su tarjeta de crédito, en gastos que ascendería a $ 1 000.

“Hicieron compras de $1000 con mi tarjeta de crédito, que eso es un robo. Pues no, no, no tiene otra palabra” , comentó en ‘América Hoy’, agregando que los movimientos incluyeron diversas adquisiciones por internet como ropa de nieve, gorros, zapatos, vitaminas y más.

La medida que Johana Cubillas tomó

De ese modo, la ‘influencer’ deportiva relató que al enfrentar a Ichazo por los movimientos, la respuesta del padre de sus hijos fue evasiva. “Cuando le escribo, él me responde con un [descaro] increíble. ‘Cuando tenga tiempo te leo’, me dice”, narró.

Sin embargo, ante la falta de respuesta, Johana optó por advertirles con una denuncia formal para la devolución. “Lo tuve que amenazar que lo iba a denunciar a la Policía, a él y a Macarena” . Esta medida, según Cubillas, surtió efecto, pues el dinero fue devuelto posteriormente. “Recién ahí me transfirió la plata que se había gastado” , aseguró.

Por su parte, Macarena salió en defensa de su pareja y desmintió las acusaciones de Cubillas, aclarando que la cuenta del portal donde adquirieron los productos “está a nombre de Juan y era compartida con Johanna”.

La exchica 'reality’ indicó que los cargos no fueron injustificados: “Juan la usaba para comprar cosas y anteriormente ha comprado otro tipo de cosas. Nosotros estábamos viendo cosas extras. A los segundos estuvo en la cuenta de Johana. No es justo las cosas que están pasando”, remarcó.

En cuanto a la manutención, Vélez negó que Ichazo esté incumpliendo con sus obligaciones económicas tal como Johanna denunció, argumentando que hace meses se llegó a un acuerdo de conciliación.

“Por tres años, Juan tiene que depositarles todos los meses 1 100 dólares, y en julio y diciembre, 600 dólares adicionales. Lo cumple al pie de la letra", aseveró Vélez en América Televisión.