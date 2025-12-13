El viernes, la hija del mítico futbolista Teófilo ‘Nene’ Cubillas, Johana Cubillas, aseguró haber encontrado fotos íntimas de su aún esposo, Juan Ichazo, y la modelo Macarena Vélez en el iPad (tablet) que sus hijos utilizaban.

En declaraciones para ‘Magaly TV’, sostuvo que la cuenta de iCloud de Ichazo en el dispositivo de uso familiar contenía “una cantidad de fotos obscenas” que, aseveró, no puede mostrar porque “son fotos privadas”.

Declaraciones de Johana Cubillas

Al respecto, la ‘influencer’ cuestionó la presunta falta de preocupación de su expareja al no desvincular su cuenta del equipo de sus hijos y exponer las supuestas imágenes.

" Juan tiene el iCloud y todas sus cosas, en el iPad de mis hijos, o sea ni siquiera se preocupa, o sea la cantidad de fotos obscenas que yo tengo en el iPad que obviamente no las puedo mostrar" , dijo.

Por su parte, Ichazo sostuvo que, cuando dejó la casa que compartía con Johana, el dispositivo de sus hijos no tenía esas fotos. “Yo no le di el iPad con libre acceso. ¿Por qué la madre los deja sin supervisión?", arremetió.

¿Johana Cubillas se divorciará de Juan Ichazo por adulterio?

En paralelo, Johana Cubillas confirmó que el proceso de divorcio con Ichazo no se ha concretado debido a que no llegaron a un acuerdo sobre los gastos en una conciliación previa, por lo que la separación se definirá en el área jurídica.

Y es que, Cubillas afirmó que existen pruebas de infidelidad de Ichazo, acusándolo de adulterio con Macarena Vélez y otras mujeres.

“Adulterio hubo. Juan vive en mi casa hasta el 12, 13 de febrero porque el 14 nos vamos a Argentina. Él ya estaba con Macarena desde los primeros días de febrero. Adulterio hubo de todas maneras” , señaló en ' América Hoy’ .

MÁS INFORMACIÓN: Nena Cubillas acusa a Juan Ichazo de no pagar pensión para sus hijos

Por otro lado, en ‘Magaly TV’ se revelaron chats donde Johana condiciona la firma del divorcio a la pensión de alimentos. “Yo no te voy a dar el divorcio hasta que solucionemos los temas de alimentos de los chicos”, fueron las conversaciones.

Ichazo, por su parte, ha manifestado querer separarse en buenos términos, asegurando que ofreció asumir todos los gastos del divorcio mediante una carta notarial.