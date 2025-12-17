Este miércoles, la influencer peruana Johana Cubillas confirmó que ha condicionado a su aún esposo, el argentino Juan Ichazo, a firmar el divorcio, dejando en claro que no aceptará la separación formal hasta que regularice el pago de la pensión alimenticia para sus hijos.

Johana sostuvo en “Amor y Fuego” que, Juan le debe dos meses de manutención tras abonos irregulares. “No le puedo dar el divorcio porque tengo que asegurarme de que cumpla con mis hijos. Si le firmo el divorcio, no me va a pagar. Yo no confío en él”, sentenció.

Sin embargo, el enfrentamiento subió de tono cuando Ichazo intervino en vivo para contradecir las acusaciones, indicando que tiene pruebas de sus depósitos y cuestionó la necesidad de una nueva conciliación.

“¿Puedes jurar por mis dos hijos que esa plata no te la di? Yo sí puedo jurar por mis hijos que te di esa plata. Está todo registrado en video y conversaciones”, replicó Ichazo, quien además denunció públicamente que Cubillas lo mantiene “bloqueado”, impidiéndole el contacto con sus hijos.

La 'Nena' se enfrenta a Juan Ichazo en vivo. (Fuente: Willax)

En ese sentido, Kevin Heyen, abogado de Ichazo, confirmó que han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía contra Cubillas por violencia psicológica.

No es la primera vez que Johana pone condiciones a Juan Ichazo

Días antes, a través de mensajes revelados por Ichazo en "Magaly TV", la hija del mítico futbolista Teófilo Cubillas reiteró que no aceptará un divorcio por la vía notarial, sino que buscará una resolución judicial bajo la causal de adulterio, argumentando que Juan inició su relación con Macarena Vélez mientras convivían.

La 'Nena' revela cuál sería la razón por la que se divorciará de Juan Ichazo. (Fuente: ATV)

“Yo un proceso de divorcio por adulterio me lo llevo fácil. Si quieres negociar algo, le dices a tu abogado que llame al mío”, advirtió en comunicación directa con el argentino, palabras que le valieron críticas muy severas.

De igual forma, en las comunicaciones reveladas por Juan, Johana lanzó una advertencia directa sobre el futuro sentimental de su expareja, señalando que cualquier intento de formalizar una nueva familia o tener hijos con Macarena, su actual pareja, se verá obstaculizado mientras no resuelvan esa situación. “No va a poder hacer nada hasta que no nos divorciemos”, concluyó.