La relación entre Johana Cubillas y Juan Ichazo continúa generando controversia, especialmente luego de las declaraciones del futbolista argentino en un programa de espectáculos, donde insinuó que su expareja estaba utilizando el escándalo mediático para promocionar su marca de bikinis.

Durante su aparición en ’El Valor de la Verdad‘, Ichazo, quien ahora mantiene una relación con Macarena Vélez, se refirió de manera irónica a Cubillas.

“Estuvo aprovechando su momento para vender su marca y sus cosas. Al parecer, dijo que me gustaba a mí. Se le ve bastante entusiasmada. Tiene una marca de bikinis, este programa le va a ayudar... que venda, que venda mucho ” comentó en tono sarcástico.

Cubillas responde con todo

Tras estos comentarios, la hija del exfutbolista Teófilo ‘Nene’ Cubillas no se quedó en silencio y respondió a través de sus redes sociales.

“Más bien, cómprenme bikinis pues, así sigo manteniendo sola a mis hijos ”, expresó en una historia de Instagram, dejando en claro que sigue enfrentando sola la manutención de sus hijos.

Sin embargo, el tema no quedó ahí. Cubillas compartió un extenso mensaje en el que denunció presuntas amenazas y manipulaciones por parte de Ichazo, asegurando que él la grababa en momentos de vulnerabilidad y que ha tenido que rogarle para que cumpla con la manutención de sus hijos.

“Estoy harta de sus amenazas con sacar los videos míos cuando me grababa en plenos ataques de pánico tirada en el piso llorando. Estoy harta de tener que rogarle para que le pase plata a mis hijos , estoy harta de que siempre tenga cosas más importantes que hacer antes que venir a verlos”, escribió.

El enfrentamiento escaló aún más cuando Juan Ichazo publicó en sus redes sociales una transferencia bancaria por 14 mil soles, asegurando que el monto correspondía a los gastos escolares de sus hijos y que con ello se hacía responsable de su bienestar.

“Solo voy a mostrar una transferencia porque me tiene cansado este tema. Y esto me hice cargo al 100% y esto no fue pactado así. No muestro más porque quiero cerrar este tema de una vez”, afirmó.

Acciones legales en camino

Por su parte, Johana Cubillas aseguró que la transferencia correspondía a un préstamo que ella sigue pagando y que tomará acciones legales contra Ichazo.

“Lo peor es que saca transferencias de préstamos que yo sigo pagando… ¡increíble! Pero ya todo esto lo tienen mis abogados y se tendrá que actuar legalmente porque difamaciones y estas bajezas no más. Estoy harta de tu circo, déjame en paz. Respeta a la mamá de tus hijos y cumple con tus obligaciones como hombre en lugar de estar colgando estupideces ”, sentenció.