Johana Cubillas responde sobre la relación con su padre

En una entrevista exclusiva con el programa “Beto a saber” (ATV), la comunicadora Johana Cubillas calificó a su padre, el famoso ex futbolista peruano Teófilo Cubillas Arizaga, como un ídolo de barro porque, si bien tuvo muchos éxitos futbolísticos, nunca dio la talla como padre de familia.

“Sí (es un ídolo de barro), porque para mí un ídolo debe serlo en todas las formas. No solo dentro de la cancha sino también fuera”, manifestó en el epílogo de un extenso diálogo con el periodista Beto Ortiz.

Como se recuerda, a raíz de la difusión de un audio en el que se escucha a Teófilo Cubillas pedirle al suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi que vea el caso de su amigo (Carlos Burgos), Johanna se pronunció en redes sociales deslindando con cualquier tipo de práctica cuestionable o hecho de corrupción que podría haber cometido su padre en su faceta pública.

Aquella vez, mediante una serie de mensajes grabados en Instagram Stories, Johana Cubillas dijo que en ningún momento ha sido “mantenida” por su papá, y que tampoco sus estudios fueron financiados con dinero ilícito. “Todo me lo pagó mi madre”, aclaró.

El martes, durante el diálogo con el conductor de “Beto a Saber”, Johana Cubillas dijo solo sospechar que su padre –a lo largo de los años posterior a que dejó el fútbol—haya hecho amistades que le han permitido retrasar el juicio por alimentos que ella (y su madre) le entablaron hace más de una década.

“En realidad no tengo pruebas de nada, no puedo decir que mi papá ha hablado con los jueces porque no tengo audios ni nada, pero si ahora sale que le pedía favores a este juez Hinostroza, de hecho ahora da a dudar sobre el por qué mi juicio duró 11 años. Y no solo eso, sino que durante mi juicio se dieron una serie de hechos, por ejemplo, nunca le pude probar ingresos a mi padre porque no tenía nada a su nombre. Solo tenía el departamento. Nunca pude agarrarme de un bien para sustentar la deuda que tenía conmigo”, manifestó.

Asimismo, la comunicadora señaló que cuando intentó pedirle a la FIFA le sustente cuánto le pagaba a su padre, la entidad que hoy dirige Gianni Infantino solo le puso trabas.

“Cuando pedí los ingresos, la carta me la devolvían cada seis meses diciéndome cosas totalmente absurdas. Que por una letra o por el idioma. En esas idas y venidas pasaron tres años. Finalmente me ganaron por cansancio y ya no me sirvió eso como prueba. Nunca me pudieron dar un informe de cuánto ganaba mi papá”.

Volviendo al tema judicial en Perú, Johana Cubillas consideró que el juicio que le planteó a su padre “ha sido peloteado” durante años, pasando “por mínimo ocho jueces” sin lograr lo que ella considera justo.

“Mi padre ha tenido un montón de suerte al no poder probar ingresos, (suerte) de no tener bienes a su nombre, de que (al caso) le hayan cambiado un montón de jueces (…) mi caso es extremadamente raro. Quizás los que me vean se van a reír por tener once años en un juicio”.

Johana Cubillas –que durante la entrevista confesó haber sido operada hasta ocho veces para recuperarse de haber nacido con espina bífida—dijo lamentar que los ataques en su contra hayan llegado hasta su madre, cuando ella jamás le pidió dinero al ex futbolista.

SEPA MÁS

-Teófilo Cubillas Arizaga comentó el Mundial Rusia 2018 para la cadena Telemundo de Estados Unidos, país donde reside. En la imagen de abajo puedes verlo rodeado de periodistas como el también peruano Sammy Sadovnik y ex futbolistas como Juan Pablo Sorín.

Flor de equipo armó @Telemundo de EE.UU, para la televisación del Mundial. Diviso allí a Juampi Sorín, Juan Pablo Angel. Bichi Borghi, Diego Forlán, el Nene Cubillas, Carlos Hermosillo y Horacio Elizondo, entre otros ex deportistas. pic.twitter.com/gTx7bIv0px — Diego Borinsky (@diegoborinsky) 11 de junio de 2018

-Johana Cubillas no descartó que su padre haya influido en que "se le hayan cerrado las puertas en el periodismo deportivo", pese a que fue la primera de su promoción en la universidad.