Este miércoles 10 de diciembre, la ‘influencer’ peruana Johana Cubillas habló del enfrentamiento verbal que protagonizó con su expareja, el argentino Juan Ichazo y la actual novia de este, la modelo Macarena Vélez, en Surco.

Por ello, mediante un extenso comunicado en sus historias de Instagram, Cubillas ofreció disculpas públicas por sus comentarios ofensivos a Macarena, aunque acto seguido explicó las razones que, en sus palabras, justificaron su reacción.

Comunicado de Johanna Cubillas

Y es que, la hija del exfutbolista Teófilo Cubillas comenzó su mensaje reconociendo la falta en sus palabras, especialmente al referirse al físico de Macarena Vélez, tal como se oyó en el video difundido por ‘Magaly TV’.

“Quiero pedir disculpas públicas por las palabras que escucharon en el video que salió ayer, yo más que nadie tengo clarísimo que no se habla de cuerpos ajenos”, expresó inicialmente.

Sin embargo, Cubillas argumentó que su descontrol se debió a la supuesta intromisión y falta de respeto hacia sus hijos menores por parte de Vélez, quien de acuerdo con Johana, habría grabado a los niños.

“Pero cuando se meten con mis hijos, les faltan el respeto, o pasan por encima de sus derechos y los graban ilegalmente con Dios sabe qué finalidad... claramente me desconozco y sacan lo peor de mí”, sentenció.

Para luego insistir: “Quería dejar esto claro porque 10 segundos de rabia no me definen como persona, menos cuando lo que hacía era defender a las dos personas más importantes y que más amo en la vida”.

Por otro lado, tras acusar a Juan de ser un padre ausente para sus hijos, Cubillas confirmó que el conflicto ha escalado a lo legal, esperando que “todo salga a favor de mis hijos”.

La creadora de contenidos aprovechó el comunicado para enviar un mensaje directo a las madres de familia, exhortándolas a exigir el cumplimiento de los deberes de paternidad y a no tolerar sus irresponsabilidades.

“¡Dejen de crear padres irresponsables! [...] Hagan valer los derechos de sus hijos, denuncien por alimentos de ser necesario, exijan que se cumplan los horarios de visita, hagan que desempeñen su paternidad!”, finalizó.