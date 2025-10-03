Johanna San Miguel suma una nueva polémica a su carrera. Esta vez, la exconductora de “Esto es guerra” generó indignación al realizar comentarios despectivos sobre el físico de Anthony Alencastre, más conocido como ‘Tonito’ en el mundo digital peruano.

En una reciente entrevista para “Good Time”, la actriz que dio vida a ‘Queca’ en “Pataclaun” se refirió de forma despectiva al cuerpo de ‘Tonino’, luego que Mario Irivarren le preguntara si era posible que grabaran juntos una escena.

Johanna San Miguel, lejos de medir su respuesta, aseguró que no grabaría con el conocido conductor de “Habla Good” por su físico.

Johanna San Miguel genera indignación por criticar el físico de integrante de “Habla Good”. (Foto: Captura de video)

“¿Crees que yo (podría)? Yo tengo estómago. ¿Puedo ser sincera? Para empezar, tiene tetas, ya con eso me la secó totalmente. Tiene más tetas que yo. Mil disculpas con la gente del programa, pero a mí me dijeron que sea yo ¿Ese es Tonino o Todino?”, dice la actriz.

Otro hecho que ha desatado una ola de críticas en redes sociales es que los conductores de “Habla Good”, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, no defendieron a su compañero, por el contrario, se rieron ante las declaraciones de Johanna San Miguel.

Ahora, en redes sociales se ha generado una gran polémica por los comentarios de Johanna San Miguel sobre el físico del popular ‘Tonino’. Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto.