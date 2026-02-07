Johanna San Miguel habla tras protestas en su contra: “No debemos tener miedo a expresarnos”

La actriz y presentadora Johanna San Miguel rompió el silencio tras las manifestaciones realizadas la noche del viernes 6 de febrero frente al Centro de Convenciones Bianca, en Barranco.

La protesta, organizada por colectivos LGTBI, surgió en respuesta a recientes declaraciones de la artista sobre las mujeres trans, mismas que fueron calificándolas de “transfóbicas”.

En ese sentido, San Miguel utilizó sus redes sociales y el escenario de su espectáculo para reafirmar su posición, enfatizando la libertad de opinión, como principal justificante de sus palabras.

“Creo que no deberíamos tener miedo a decir lo que pensamos. Te mando un beso muy grande y gracias por tus palabras” , escribió en su cuenta de Instagram, respondiendo a un comentario.

Mientras San Miguel presentaba su función teatral, en los exteriores, decenas de activistas y miembros de la comunidad LGTBI, exigían una rectificación pública y recordaban los altos índices de violencia hacia la comunidad trans.

Declaraciones de Johanna San Miguel

¿Cómo se originó la controversia?

La controversia se originó cuando San Miguel afirmó en redes sociales que “solo existen hombre y mujer” y que las mujeres trans “no son mujeres”, argumentando además su incomodidad respecto al uso de espacios compartidos como los baños.

Pese a las críticas y el plantón, la actriz agradeció el apoyo de quienes comparten su visión. Al finalizar su show, evitó confrontar directamente a los manifestantes y se centró en su audiencia. “Mis respetos porque vinieron. Muchas gracias de verdad”, expresó.

Horas después, reafirmó su postura mediante un mensaje en sus historias de Instagram: “Un viernes 6 inolvidable donde el público y yo nos volvimos uno solo. Gracias por tanto”.