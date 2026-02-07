Johanna San Miguel habla tras protestas en su contra: “No debemos tener miedo a expresarnos”

En ese sentido, San Miguel utilizó sus redes sociales y el escenario de su espectáculo para reafirmar su posición, enfatizando la libertad de opinión, como principal justificante de sus palabras.
“Creo que no deberíamos tener miedo a decir lo que pensamos. Te mando un beso muy grande y gracias por tus palabras”, escribió en su cuenta de Instagram, respondiendo a un comentario.
Mientras San Miguel presentaba su función teatral, en los exteriores, decenas de activistas y miembros de la comunidad LGTBI, exigían una rectificación pública y recordaban los altos índices de violencia hacia la comunidad trans.
La controversia se originó cuando San Miguel afirmó en redes sociales que “solo existen hombre y mujer” y que las mujeres trans “no son mujeres”, argumentando además su incomodidad respecto al uso de espacios compartidos como los baños.
Pese a las críticas y el plantón, la actriz agradeció el apoyo de quienes comparten su visión. Al finalizar su show, evitó confrontar directamente a los manifestantes y se centró en su audiencia. “Mis respetos porque vinieron. Muchas gracias de verdad”, expresó.