Johanna San Miguel tuvo unas semanas de bastante críticas, pues en febrero, unas imágenes de ella jaloneando el brazo de un niño durante una emisión del programa “Mande quien mande” dieron la vuelta en redes sociales, donde muchos usuarios resaltaron el mal comportamiento que tuvo.

Tras dos meses de este suceso, la conductora de ‘Esto es Guerra’ decidió hacer un mea culpa durante una conversación con Carlos Carlín en una entrevista que tuvo en YouTube.

La actriz recordó que fue gracias a las críticas recibidas que pudo darse cuenta de lo mal que había actuado con el pequeño participante y que uno de los que más escuchó fueron los comentarios del conductor Rodrigo González en “Amor y fuego”.

“Siempre hay que aceptar las cosas que nos hace bien, e incluso uno de mis peores detractores siempre ha sido ‘Peluchín’, y cuando pasó lo que sucedió, yo me sentí muy mal, me sentí realmente mal como una semana y pésima, dije: ‘Qué malo lo que he hecho’, me sentí horrible”, dijo Johanna San Miguel.

“Hay que hacer un mea culpa y darte cuenta de las cosas que puedes y no puedes aceptar”, añadió. “Yo he estado analizándome y dándome cuenta que tus maestros son las personas que te dan con palo, hay que escucharlas también. Cuando él [Rodrigo] ha salido a decir eso de mí, yo realmente lo vi y dije: ‘Sí, pues, eso no se hace [jalonear al niño]’. En el crecimiento de un ser humano, hay que aceptar que en algún momento la cag... y hay que aceptarlo”, concluyó.

Johanna San Miguel defiende los romances de ‘Esto es guerra’

En otra entrevista, Johanna San Miguel reveló que en ‘Esto es Guerra’ no hay nada “armado” detrás de las relaciones sentimentales que los participantes del programa han tenido frente a las cámaras. Ni guion ni nada, cualquier amorío entre chicos y chicas reality fue fruto de la espontaneidad.

“Sobre el tema de los ‘armanis’ y de los romances, nosotros tenemos años en ‘Esto es Guerra’ y si hay algo que nos jactamos, es que nunca hemos armado los romances o los acercamientos”, sostuvo.