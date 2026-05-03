Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Johanna San Miguel se conmueve al hablar de Manolo Rojas. (Foto: Captura de video / "El Reventonazo de la Chola")
Johanna San Miguel se conmueve al hablar de Manolo Rojas. (Foto: Captura de video / "El Reventonazo de la Chola")
Por Redacción EC

Johanna San Miguel mostró su lado más vulnerable al recordar a su entrañable amigo Manolo Rojas, quien falleció el pasado 27 de marzo tras sufrir un ataque al corazón cuando salía de su casa. La actriz no pudo contener las lágrimas al hablar de su colega en “El Reventonazo de la Chola”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.