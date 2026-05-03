Johanna San Miguel mostró su lado más vulnerable al recordar a su entrañable amigo Manolo Rojas, quien falleció el pasado 27 de marzo tras sufrir un ataque al corazón cuando salía de su casa. La actriz no pudo contener las lágrimas al hablar de su colega en “El Reventonazo de la Chola”.

La actriz que dio vida a la popular ‘Queca’ llegó como invitada al set de la Chola Chabuca para hablar de sus proyectos profesionales; sin embargo, hubo un momento de emoción cuando recordaron al humorista Manolo Rojas.

En la entrevista, Johanna San Miguel recordó algunas anécdotas con Manolo Rojas, como las veces que grabaron juntos para contenido en sus redes sociales. Tras ver algunas imágenes juntos, la actriz no pudo evitar quebrarse.

Johanna San Miguel se conmueve al recordar a Manolo Rojas y ver grabaciones juntos. (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)

Con la voz entrecortada, San Miguel contó que le propuso a Manolo Rojas grabar contenido juntos, a lo que él aceptó sin pensarlo y se mostró con mucha predisposición para cumplir con los pedidos que le hacían.

“Yo lo llevo en mi corazón con una sonrisa y está vivo porque acá nosotros lo recordamos”, reconoció la recordada actriz de “Pataclaun”, quien también fue conductora de “Esto es guerra” y jurado de “Yo soy”.

Manolo Rojas murió y enlutó a la farándula peruana

Como se recuerda, el actor Manolo Rojas falleció el pasado 27 de marzo, a los 63 años, tras sufrir un ataque al corazón en la puerta de su casa. Lamentablemente, el paro cardiaco fue fulminante y no pudo ser auxiliado a tiempo.

Ernesto Pimentel, Hernán Vidaurre, Mariella Zanetti, Tula Rodríguez, Jorge Benavides, Alfredo Benavides, entre otros amigos y colegas del actor cómico lamentaron su partida. Desde entonces, le han rendido diversos homenajes tanto en televisión como en los escenarios.