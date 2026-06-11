El set de “Esto es guerra” vivió un momento emotivo con el regreso de Johanna San Miguel a la conducción del reality de competencia, marcando un reencuentro esperado tras más de una década de su debut en el programa, junto a Mathías Brivio.

En la reciente emisión del reality “Esto es guerra” se vivió un sorpresivo momento tras la llegada de Johana San Miguel. La conductora no pudo contener las lágrimas al volver a compartir pantalla con Mathías Brivio, con quien formó una de las duplas más recordadas en la historia del formato.

“Han pasado once años que no conducimos juntos, más allá de la competencia, eres mi dupla perfecta. Empezamos este sueño cuando no se llamaba ‘Esto es guerra’ sino ‘Dos para las 7’ y la remamos un montón. Por aquí pasaron muchas personas, lo harán bien pero acá estamos los pioneros, los históricos… Les voy a desear siempre lo mejor”, expresó entre emoción Johanna San Miguel.

Johanna San Miguel vuelve a la conducción de "Esto es Guerra" y se reencuentra con Mathías Brivio. (Foto: Difusión)

El reencuentro se selló con un fuerte abrazo entre ambos conductores, quienes mostraron una escena cargada de afecto, respeto y amistad construida a lo largo de años de trabajo compartido en televisión.

Por su parte, Mathías Brivio recordó los difíciles comienzos del programa, cuando junto a su equipo enfrentaron bajas audiencias y advertencias sobre su continuidad. Eso sí, siguieron adelante con su propuesta y lograron consolidar al reality como uno de los más importantes de la televisión peruana.

“La remamos fuerte al inicio junto a Peter Fajardo, al principio no nos iba bien, nos dieron un ultimátum y giramos el timón y aquí seguimos”, expresó Brivio con notable emoción.

Johanna San Miguel vuelve a la conducción de "Esto es Guerra" y se reencuentra con Mathías Brivio. (Foto: Difusión)

El conductor también destacó que, pese a los desafíos iniciales, el programa logró consolidarse como un fenómeno televisivo dentro de América Televisión, convirtiéndose en uno de los espacios en vivo más vistos y manteniéndose vigente hasta la actualidad.