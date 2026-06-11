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Johanna San Miguel se emociona hasta las lágrimas al volver a "Esto es guerra". (Foto: Difusión)
Johanna San Miguel se emociona hasta las lágrimas al volver a "Esto es guerra". (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El set de “Esto es guerra” vivió un momento emotivo con el regreso de Johanna San Miguel a la conducción del reality de competencia, marcando un reencuentro esperado tras más de una década de su debut en el programa, junto a Mathías Brivio.

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