Escuchar
(2 min)
El pasado miércoles, el 'reality' de América TV volvió a las pantallas con impactantes revelaciones | Foto: Archivo GEC

El pasado miércoles, el 'reality' de América TV volvió a las pantallas con impactantes revelaciones | Foto: Archivo GEC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El pasado miércoles, el 'reality' de América TV volvió a las pantallas con impactantes revelaciones | Foto: Archivo GEC
El pasado miércoles, el 'reality' de América TV volvió a las pantallas con impactantes revelaciones | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El inicio de la temporada “Esto es guerra: Desafío 14” no solo marcó el retorno de figuras históricas al set de América Televisión, sino que encendió la polémica tras las declaraciones de Johanna San Miguel.

“Hay una jugada”: Johanna San Miguel sobre la renuncia de Renzo Schuller a ‘Esto es guerra’
Farándula

“Hay una jugada”: Johanna San Miguel sobre la renuncia de Renzo Schuller a ‘Esto es guerra’

“No me tuvieron que convencer”: Laura Huarcayo tras asumir la conducción de ‘Mande quien mande’
Farándula

“No me tuvieron que convencer”: Laura Huarcayo tras asumir la conducción de ‘Mande quien mande’

Fiscalía inicia investigación contra Bryan Torres por agresiones a Samahara Lobatón
Farándula

Fiscalía inicia investigación contra Bryan Torres por agresiones a Samahara Lobatón

Esto es guerra 2026: ¿Por qué Patricio Parodi se negó a retomar su lugar en el programa?
Farándula

Esto es guerra 2026: ¿Por qué Patricio Parodi se negó a retomar su lugar en el programa?