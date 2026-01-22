“Hay una jugada”: Johanna San Miguel sobre la renuncia de Renzo Schuller a ‘Esto es guerra’

El inicio de la temporada “Esto es guerra: Desafío 14” no solo marcó el retorno de figuras históricas al set de América Televisión, sino que encendió la polémica tras las declaraciones de Johanna San Miguel.

Y es que, la emblemática presentadora cuestionó abiertamente la renuncia de Renzo Schuller, sugiriendo que su salida responde a una estrategia laboral previa.

Durante la emisión del 21 de enero, San Miguel, quien participó como panelista invitada junto a Kathy Sheen, Samuel Suárez e Israel Dreyfus, se mostró incrédula ante la versión oficial dada por Schuller.

Al ser consultada sobre si creía que Schuller había decidido dar un paso al costado por voluntad propia y motivos personales, San Miguel fue tajante.

“Mira, yo te voy a decir una cosa... Con todo el respeto que le tengo a Renzo, le tengo mucho cariño... a mí me huele que tiene un as bajo la manga . A mí me parece que eso de que renunció, que no sé qué, no... o sea, hay una jugada ahí ” , aseveró.

La popular “Chata” fue más allá y dejó entrever que el futuro de su excolega estaría fuera de América. “Si has renunciado, pasa la página, next, te veremos muy pronto en otro canal, me imagino”, añadió durante el programa en vivo.

El regreso de Mathías Brivio y la nueva etapa de EEG

Asimismo, en la presentación oficializaron el regreso de Mathías Brivio a la conducción de “Esto es Guerra (EEG)” para el 2026.

Brivio, quien en los últimos años ha radicado en los Estados Unidos, confirmó que mantendrá un régimen de viajes constantes para cumplir con el compromiso laboral sin descuidar a su entorno familiar.

“Voy a partir mi tiempo entre California y Perú. Mi familia va a estar allá, pero yo estaré aquí. Este año serían siete años sin estar en EEG. Ahora que estuve de visita y saber que voy a estar un año me llena de emoción”, comentó el conductor.