Johanna San Miguel debutó junto a Roger del Águila al frente de “Esto es Habacilar” y aseguró que se sintió muy cómoda en la conducción del programa, dejando en claro que se adapta muy rápido a los nuevos retos televisivos.

“Ha sido una locura absoluta. Me he sentido cómoda. Yo he hecho un montón de cosas en la televisión ‘Esto es guerra’, ‘Un minuto para ganar’, teatro, cine, radio y me adapto a los nuevos retos”, indicó la animadora, quien en el primer programa lució un vestido floreado color azul.

Además, San Miguel resaltó que este nuevo formato tiene muchas sorpresas como la entrega de dinero en efectivo para los participantes. “Le hemos quitado el sueldo a los guerreros para dárselos al público”, bromeó.

Incluso, Johanna invitó a las familias que vean el programa porque se van a divertir y también podrán participar. “Ahora acaban de lanzar un video donde pueden venir niñas de 3 a 5 años para que participen, entonces todos los días habrán cosas nuevas”, comentó.

Con respecto a Roger del Águila, su partner en la conducción del nuevo espacio, Johanna San Miguel aseguró que ya han trabajado juntos en “Dos sapos, una reina”. “Yo lo conozco mucho antes y él es muy chévere, buena onda, muy divertido”, mencionó.

