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El cantante, por su parte, rechazó los cargos y acusó públicamente a su expareja de utilizar el sistema judicial para perjudicarlo | Foto: Instagram
El cantante, por su parte, rechazó los cargos y acusó públicamente a su expareja de utilizar el sistema judicial para perjudicarlo | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Jonathan Sarmiento Llanto, conocido artísticamente como John Kelvin, recibió una condena de 4 años y 1 día de prisión preventiva, la cual fue sustituida por 103 días de servicio comunitario, por agresión psicológica contra su expareja Dalia Durán en un caso que data de 2023.

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