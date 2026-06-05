Jonathan Sarmiento Llanto, conocido artísticamente como John Kelvin, recibió una condena de 4 años y 1 día de prisión preventiva, la cual fue sustituida por 103 días de servicio comunitario, por agresión psicológica contra su expareja Dalia Durán en un caso que data de 2023.

Ante esta resolución, el abogado defensor del artista, Ricardo Franco de la Cuba, arremetió contra el juez Aroldo Ramiro Aguirre Núñez, calificando la medida como arbitraria.

Y es que, el letrado sostuvo ante las cámaras de “Amor y Fuego” que el dictamen carece de sustento legal y que el magistrado incurrió en irregularidades procesales al emitir el adelanto de fallo.

“Desde ya yo veo que es una sentencia farandulera, la sentencia es farandulera, no es una sentencia a derecho con bastante doctrina. Se ha cometido el delito de prevaricato en agravio de John Kelvin. Y se ha obviado varias pruebas”, remarcó Franco de la Cuba.

CONOCE MÁS: John Kelvin acaba en la comisaria de SJL tras ser acusado por Katty Rojas de robarle su celular

John Kelvin apelará condena por agresión psicológica

Por su parte, el exintegrante del Grupo 5 difundió un comunicado en sus redes sociales donde manifestó su rechazo a la condena y confirmó que su equipo legal presentará un recurso de apelación.

“Una vez que sea notificado con el texto íntegro de la sentencia, mi defensa técnica procederá a interponer el recurso de apelación dentro de los plazos de la ley, haciendo efectivo mi derecho a la pluralidad de instancia. Estamos plenamente convencidos de que, en una instancia superior, se revertirá el fallo”, escribió.

Melissa Klug comparte su emoción por convertirse en abuela por cuarta vez. En redes sociales publicó un mensaje sobre esta nueva etapa familiar y una sesión de fotos junto a su pareja, acompañada de las primeras ecografías del bebé.

Asimismo, el músico acusó públicamente a su expareja de utilizar as instituciones judiciales para perjudicarle su reputación y atentar contra su derecho a la presunción de inocencia.

En tanto, la modelo cubana sostuvo que no retirará la denuncia contra el cantante, tal como hizo en 2021. "La Dalia de de hoy 2026 no es la Dalia del 2021. No voy a cambiar versión alguna, me voy a mantener firme", dijo.

VIDEO RECOMENDADO: