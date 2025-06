John Kelvin y Dalia Durán protagonizaron una reveladora entrevista juntos en el programa “Esta noche”. El cantante y la madre de sus hijos se sentaron con la Chola Chabuca para contar detalles de su actual relación de padres luego de la polémica que terminó con Kelvin en prisión por ejercer violencia contra su expareja.

Durante la entrevista se mostraron imágenes de ambos juntos, cuando eran pareja, y John Kelvin no tuvo reparos en señalar que mantiene abierta la puerta de una posible reconciliación con la cubana.

“Quiero que imagines este ramo blanco como un libro con hojas blancas y que seas una mejor versión de ti y empieces a escribir tu propio destino y me vas a tener siempre cuando quieras que te apoye”, dijo Kelvin.

“Tanto tú como yo vamos a empezar a escribir nuestra propia historia y quizá en ocho o más años nos podamos volver a encontrar porque cuando he visto las imágenes, han pasado imágenes muy lindas”, agregó el cantante.

No obstante, Dalia Durán aseguró que el cantante no supo cuidarla cuando eran pareja y que tampoco protegió a su familia. Ahora, ella solo creerá en las acciones de John Kelvin, más no en sus palabras.

“Yo ya no creo en las palabras, John me puede decir muchas cosas, pero para mí no tienen importancia, pero para mí lo más importante es lo que yo puedo percibir día a día, cómo se comporta como padre”, aseguró Dalia Durán.

John Kelvin desliza posibilidad de retomar relación con Dalia Durán, pero ella lo rechaza. (Foto: Instagram)

Al final de la entrevista, John Kelvin le dio las gracias a Dalia Durán por permitir que pueda convivir con sus hijos luego de pasar varios meses en prisión luego de ser sentenciado por ejercer violencia en su contra.

“Seguiremos siendo familia y eso absolutamente nadie lo va a cambiar, porque nuestros hijos siempre van a tener a papá y a mamá y te agradezco nuevamente por darme ese espacio como padre con mis hijos”, afirmó el cantante de cumbia.