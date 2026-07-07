John Kelvin reapareció en redes sociales para anunciar que fue bautizado en una iglesia cristiana. El cantante difundió un video del momento en que recibió el sacramento y acompañó la publicación con un mensaje de reflexión, en el que aseguró que su vida ha tomado un nuevo rumbo gracias a su acercamiento a la fe.

En las imágenes compartidas por exintegrante del Grupo 5 se observa cómo un pastor realiza el bautizo en una piscina acondicionada para la ceremonia. El video está acompañado por música cristiana y un extenso mensaje en el que agradece a Dios por haberlo rescatado “del camino equivocado”.

“En tan solo unos meses, me enseñaste que siempre es posible volver a empezar, pero esta vez desde lo correcto, desde lo sano y desde Tu voluntad”, dice el cantante en su llamativo mensaje.

“Me recordaste que ya fui elegido y amado por Ti. Que mi valor no depende de la aprobación de nadie, sino de que soy Tu hijo. Y que, gracias a Ti, siempre tengo la oportunidad de comenzar de nuevo y convertirme en una nueva criatura”, agregó Kelvin.

La publicación del cantante se produce pocos días después de que Dalia Durán presentara nuevas denuncias en su contra. La expareja del cantante aseguró que tanto ella como uno de sus hijos habrían sido víctimas de nuevas agresiones.

Caso de Jhon Kelvin y Dalia Durán

Cabe señalar que antes de convertirse a la vida religiosa, John Kelvin estuvo vinculado a diversas polémicas, una de las más recientes su condena de cuatro años y un día de pena privativa de la libertad, sanción que fue convertida en jornadas de prestación de servicios a la comunidad bajo determinadas reglas de conducta, tras la denuncia presentada por Dalia Durán.

John Kelvin se pronuncia luego de ser sentenciado por agresión psicológica contra Dalia Durán. (Foto: Instagram: @johnkelvinoficial / @dalia_duran.oficial)

Hasta el momento, John Kelvin no se ha pronunciado públicamente sobre las recientes acusaciones formuladas por su expareja. En cambio, optó por compartir un mensaje centrado en su proceso espiritual y en la posibilidad de iniciar una nueva etapa.