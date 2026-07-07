John Kelvin se bautiza en iglesia cristiana: "Siempre es posible volver a empezar". (Instagram / @johnkelvinoficial)
John Kelvin se bautiza en iglesia cristiana: "Siempre es posible volver a empezar". (Instagram / @johnkelvinoficial)
Por Redacción EC

John Kelvin reapareció en redes sociales para anunciar que fue bautizado en una iglesia cristiana. El cantante difundió un video del momento en que recibió el sacramento y acompañó la publicación con un mensaje de reflexión, en el que aseguró que su vida ha tomado un nuevo rumbo gracias a su acercamiento a la fe.

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