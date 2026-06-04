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John Kelvin se pronuncia luego de ser sentenciado por agresión psicológica contra Dalia Durán. (Foto: Instagram: @johnkelvinoficial / @dalia_duran.oficial)
John Kelvin se pronuncia luego de ser sentenciado por agresión psicológica contra Dalia Durán. (Foto: Instagram: @johnkelvinoficial / @dalia_duran.oficial)
Por Redacción EC

Jonathan Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin, fue sentenciado a cuatro años y un día de pena privativa de la libertad por el delito de agresión psicológica en agravio de su expareja Dalia Durán. La decisión fue emitida por el 16.º Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

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