Jonathan Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin, fue sentenciado a cuatro años y un día de pena privativa de la libertad por el delito de agresión psicológica en agravio de su expareja Dalia Durán. La decisión fue emitida por el 16.º Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

De acuerdo con la resolución judicial, la condena está relacionada con hechos denunciados por Dalia Durán y evaluados dentro de un proceso por violencia psicológica. Ante, ese contexto, el cantante de cumbia Jhon Kelvin emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde señala que actualmente, se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia correspondiente.

“Actualmente, me encuentro a la espera de la lectura íntegra de la sentencia correspondiente. Este acto procesal es indispensable para conocer los fundamentos fácticos y jurídicos que han motivado la decisión del órgano jurisdiccional”, se lee en las primeras líneas del comunicado.

Además, indicó que una vez que sea notificado con el texto íntegro de la sentencia, su defensa procederá a interponer el recurso de apelación. “Mi defensa técnica procederá a interponer el recurso de apelación dentro de los plazos de ley, haciendo efectivo mi derecho a la pluralidad de instancia. Estamos plenamente convencidos de que, en una instancia superior, se revertirá el fallo, toda vez que, en el proceso, se ha evidenciado la falta de corroboración periférica”.

Dentro de su comunicado, el cantante de cumbia afirmó que su expareja Dalia Durán está utilizando el sistema de justicia para perjudicarlo. “Es necesario denunciar públicamente que la señora agraviada viene utilizando el sistema de justicia como un mecanismo para perjudicarme, repitiendo conductas pasadas que resultaron en una injusta privación de mi libertad”.

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Además, precisó que “la sentencia de primera instancia no impone una pena privativa de libertad”. Reiteró que continuará con sus responsabilidades laborales mientras sigue su proceso legal.

John Kelvin tiene hijos con Dalia

“Reitero mi confianza en las instituciones del sistema de justicia peruano y en que, finalmente, se hará prevalecer la verdad y la justicia mediante un juicio imparcial”, finalizó su comunicado.