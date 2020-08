John Kelvin se enlazó a través de una videollamada con el programa “América Hoy” y no pudo evitar quebrarse al confesar que está sufriendo de depresión debido a que extraña a sus hijos, a los que no ve desde que se quedó varado en Japón debido al cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

El cantante de cumbia reveló que nunca había sentido depresión; sin embargo, la distancia y el extrañar a sus hijos han hecho que experimente ese sentimiento.

“Es una situación muy complicada, yo nunca he pasado por depresión, no conocía lo que era estar en depresión, y he tenido muchos momentos muy difíciles, estar muy lejos de mis hijos tanto tiempo fue muy complicado”, indicó.

“Extraño mucho a mis hijos, demasiado, es como que me arrancaran el corazón, es muy fuerte, nunca sentí tanta depresión, nunca sentí el no besarlos, no abrazarlos, no tocarlos, no echarlos a dormir, no jugar con ellos; son una criaturas, no saben lo que está pasando, están encerrados más de cinco meses, y no poder estar con ellos y decirles, ‘acá está papá’, es muy duro. Yo tengo seis hijos que están esperando que su papá regrese”, añadió el cantante con la voz entrecortada.

En otro momento de la entrevista, John Kelvin señaló que siente que vive “una película que nunca va a terminar”. Además, puntualizó que hasta el momento las autoridades peruanas en Japón no le han dado ninguna solución.

“A veces, siento que esto es una película que nunca va a terminar, que no tiene un final, es una película que se vuelve a repetir, y no me dan respuesta, no me dan soluciones y sigo aquí, no me dan alternativas de poder regresar”, concluyó.

En marzo pasado, John Kelvin y Leonard León lograron abordar vuelo de emergencia para salir de Italia luego que ese país fuera declarado en emergencia por la pandemia del coronavirus. John viajó a Japón para reunirse con su hermano y cumplir con sus conciertos pactados, mientras que Leonard decidió volver a Perú en un vuelo humanitario.

