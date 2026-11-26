John Kelvin y Malú Ferrer volvieron a aparecer juntos luego de que anunciaron el fin de su relación. El cantante fue captado recogiendo a su expareja en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ambos acudieron al set de “Magaly TV, la firme”, donde aclararon su vínculo sentimental y se refirieron a una posible reconciliación.

Durante la entrevista con Magaly Medina, los dos aclararon que no han retomado oficialmente su relación. Sin embargo, reconocieron que volvieron a mantener comunicación, principalmente por motivos laborales, debido a un evento en el que tienen previsto trabajar juntos.

Malú Ferrer explicó que el acercamiento se produjo después de que John Kelvin se ofreciera a recogerla en el aeropuerto. La empresaria precisó que ambos mantienen una comunicación cordial y recordó que su separación no estuvo acompañada de conflictos personales.

John Kelvin y Malú Ferrer fueron al programa de Magaly Medina para aclarar su situación sentimental y explicar los motivos que llevaron al fin de su romance. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme)

“No hemos vuelto todavía. Sí hemos vuelto a tener comunicación porque tenemos el evento el viernes. Él me dijo que me quería recoger… Nosotros no terminamos en malos términos”, indicó Malú Ferrer en el espacio de ATV.

Por su parte, John Kelvin reconoció que su visita al aeropuerto también tuvo una motivación sentimental. El intérprete de cumbia manifestó que desea recuperar la relación. “Yo también quería hablar de nosotros. El amor no se va de la noche a la mañana. Quería recuperar la relación”, manifestó el cantante ante las cámaras del programa de televisión.

Durante la entrevista, ambos también fueron consultados sobre las razones que provocaron su separación. John Kelvin descartó que una infidelidad haya sido el motivo del distanciamiento.

“No pasó nada de ello, ni infidelidades. Yo creo que fue un tema impulsivo. Sí vio algo, pero no fue algo malo. Se podría haber manejado. Era un acuerdo que no cumplí, pero no lo veía para terminar una relación”, dijo él.

John Kelvin y Malú Ferrer dan entrevista juntos tras terminar su relación. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme)

“Yo no soy exagerada. Él es un ser complejo. Hay que ser con él una persona tajante”, acotó Ferrer.

Cabe recordar que John Kelvin y Malú Ferrer mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente cinco meses, hasta que la empresaria anunció el fin del romance en noviembre de 2026.