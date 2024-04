John Kelvin fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ protagonizando un bochornoso momento en un conocido hospedaje de Pachacamac. De acuerdo al informe, el cantante habría intentado agredir a su pareja, Glenda Rodríguez, presuntamente después de libar licor.

En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, se observa al cumbiambero interactuando con su pareja y el personal del local. Fue una trabajadora quien aseguró que Rodríguez decía que Kelvin la quería golpear.

El artista también fue visto siendo ayudado para poder movilizarse e incluso se observó que hizo detener el auto que lo transportaba para miccionar en plena vía pública.

Glenda Rodríguez niega agresión de John Kelvin

Como se recuerda, Glenda Rodríguez reveló que John Kelvin la habría agredido en reiteradas ocasiones. Sin embargo, ambos aparecieron en redes sociales para negar dicha acusación y explicar que todo se habría tratado de una discusión.

“Quiero pedir disculpas a la familia de Jonathan Sarmiento, a su madre, a sus hijos, a mi familia que se han visto afectados por esta situación. (...) Estoy aquí para aclarar lo sucedido, no es cierto (la agresión), producto de una discusión, como toda pareja, se nos salió de control a ambos en el Día de la Mujer ya que no me compró mis girasoles”, expresó.

Por su parte, John Kelvin explicó que su pareja lo acusó de agredirla al sentirse intimidada por la prensa. “Ella me comentó que las cámaras estaban detrás de ella. La agarraron en un momento que se desesperó y no supo manejar la situación. Después se dio cuenta de todo lo que pasó”, aseveró.