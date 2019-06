Johnny Depp: drástico y decadente cambio físico del camaleónico actor |FOTOS

Johnny Depp, uno de los actores más camaleónicos de Hollywood, celebró 56 años en un momento difícil de su vida. Tras caminar por senderos enmarañados y espinosos, actualmente ha enfocado su energía a su faceta musical.

Atrás quedaron aquellos tiempos de gloria, cuando interpretaba al legendario Jack Sparrow en"Piratas del Caribe".

Deep dejó de hacer noticia por sus importantes roles en la pantalla grande. En los últimos años ha dado que hablar por su vida personal, sus problemas familiares y el alcohol.

PROBLEMAS DE PAREJA



Su ex pareja, Amber Heard, lo acusó de violencia física y psicológica. Además, adjuntó una fotografía a través de los medios de comunicación de su rostro magullado como prueba de que el actor la había golpeado, y afirmó que lo había hecho en otras ocasiones a lo largo de los quince meses de matrimonio que compartieron.

Los excesos cometidos por Johnny Depp han ido más allá. En 1999 fue arrestado tras pelearse con un paparazi frente a un restaurante mientras cenaba en Londres con Paradis.

En noviembre de 2015, el actor recibió el encargo de presentar el premio al mejor documental al productor Shep Gordon en los Hollywood Film Awards. Sin embargo, Depp se encontraba en un supuesto estado de ebriedad. Ante el micrófono, se mostró errático y confundido.

INGRESO A REHABILITACIÓN



Apenas un mes después, entró en rehabilitación debido al escándalo anterior y por no presentarse al estreno de "Into the Woods".

Anteriormente, el actor había dicho que bebía solo para "soportar la fama".

Para no pensar en estos problemas, el intérprete de Jack Sparrow ha recuperado su faceta musical junto a su banda, Hollywood Vampires. De este modo, Depp vuelca toda su rabia escribiendo las letras de las canciones de este grupo.

Al celebrar 56 años de edad, Johnny Depp compartió en Instagram una fotografía de cómo lucía en su juventud y cómo luce actualmente.