El boxeador peruano Jonathan Maicelo vuelve a estar en medio de la polémica tras las recientes imágenes en las que se muestra cómo golpeó a una mujer que le gritó antes de su pelea de exhibición ante Jairo Morán. Los hechos ocurrieron el último sábado en Santa Clara, Ate Vitarte.

Tras lo sucedido, han salido a la luz -nuevamente- los escándalos que ha protagonizado el pugilista a lo largo de los años. Desde su discusión con Beto Ortiz, hasta su enfrentamiento con la ‘Pantera’ Zegarra. En la siguiente nota, repasaremos estos momentos.

LANZÓ EL CELULAR DE UNA MUJER

El pasado sábado 7 de agosto, Jonathan Maicelo se encontraba calentando para su pelea de exhibición antes Jairo Morán cuando una mujer gritó: “Vamos, batedía”. Al escucharla, el boxeador respondió con una grosería y golpeó a la mujer, haciendo que tire su celular al suelo, luego pateó el teléfono móvil.

(A PARTIR DEL MINUTO 18:15)

Tras las críticas que despertó su accionar, el boxeador señaló que la mujer venía insultándolo desde que empezó a calentar. “No sabía si la señora tenía un cuchillo o pistola. En el toldo, que habían puesto, solo se vio su mano misteriosa. Tumbé su mano. Fue mi reacción”, dijo al diario El Bocón.

“Me dijo fumón, pastrulo, piraña. Nadie tiene derecho a insultarme, tampoco a burlarse de mi forma de hablar... Yo le pedí de favor que dejara de insultarme, pero lo hacía con más ganas. Le comenté al organizador del evento, me llevaron a cambiarme, regresé y seguía insultándome”, agregó.

INSULTOS CONTRA SU EXSOCIA

Jonathan Maicelo fue el protagonista de unos audios donde se le escucha agredir verbalmente a su exsocia Macedonia Lázaro, con quien se enfrentó legalmente por un restaurante que ambos administraron. Tras esta polémica en marzo de 2020, el boxeador cambió el nombre de su local por “Maicelo Restobar”.

Tras los audios donde se le escucha agredir verbalmente a la señora Lázaro y su hijo, Maicelo conversó con “Magaly TV, la firme” y reconoció que su accionar no había sido el correcto; sin embargo, se defendió asegurando que todo tiene una razón.

“La señora junto con su hijo han cometido una serie de irregularidades tan negativas que ya me colmaron la paciencia y pues, soy un ser humano… Y sí, pido disculpas al público, de verdad, pero créanme que todo tiene un precedente. Todo lo que ustedes han visto tiene un por qué y yo no soy de fierro. Cometí un error, pero lo que ellos hicieron es incalculable”, dijo.

LE DIJO “MENTIROSO Y FARSANTE” A BETO ORTIZ

En noviembre de 2019, Jonathan Maicelo se presentó como el invitado de “El valor de la verdad”, fenecido programa que era conducido por Beto Ortiz. En ese show, el boxeador encaró al presentador de TV por su dura reseña tras su derrota por K.O. a manos del mexicano Raymundo Beltrán, en el Madison Square Garden.

“Te vi como un mentiroso, un farsante. Grabaste imágenes que te permití, pero no tenías que enseñarlas así, sin consultarme ¿Tu viste mi lesión? Por eso opinaste a la ligera, te fuiste de avance sin consultarme. Tu opinión fue negativa. Si eres ignorante en el tema, esa es la razón por la que no debes opinar”, le dijo Maicelo a Beto Ortiz.

DISCUSIÓN CON MÓNICA CABREJOS

En 2019, cuando Mónica Cabrejos era conductora del programa “Válgame” de Latina, el boxeador protagonizó un tenso momento cuando le reclamó a los conductores del programa por haberlo enlazado vía telefónica con David ‘Pantera’ Zegarra durante su visita al set y calificó a la presentadora de deshonesta por haberlo sorprendido de esa manera.

“Aguanta tu carro. Tú puedes tener mucho barrio, pero a mí no me vas a faltar el respeto. Mucha gente tiene razón cuando dice que a ti no se te deberían dar cámaras, porque eres muy malcriado”, le respondió Mónica Cabrejos.

PELEA CON ‘PANTERA’ ZEGARRA

Otro de los momentos donde Jonathan Maicelo no pudo controlar sus impulsos fue en diciembre de 2017, cuando protagonizó una gresca con David ‘La Pantera’ Zegarra en una tienda deportiva. En los videos se puede observar que ‘Pantera’ Zegarra se acerca para darle la mano a Maicelo, quien reaccionó de mala forma y respondió con un puñetazo.

“No le doy la mano a los hipócritas”, fue lo que dijo Jonathan Maicelo, quien solo atinó a retroceder mientras dos personas sostenían a Zegarra para evitar que la pelea se agrande. Dos años después, ambos utilizaron sus redes sociales para burlarse del otro, pero no concretaron una pelea sobre el ring de box.

DENUNCIA DE SANTI LESMES

En 2017, el actual jurado de “Reinas del show”, Santi Lesmes, denunció que el boxeador nacional lo había agredido físicamente durante un evento de moda que se realizaba en el emporio comercial de Gamarra.

Según contó el español en “Cuéntamelo Todo”, Jonathan Maicelo llegó a un desfile de modas organizado en Gamarra cuando lo vio. Él se encontraba conversando con el organizador del evento, cuando de repente el boxeador se acercó hasta donde se encontraba y lo agarró por el cuello para luego golpearlo contra la mesa.

“Me ha agredido frente a todo el mundo. Yo vine para hacer mi desfile, ha llegado y me ha pegado un manazo acá (en la nuca) Él me vio, se quedó parado a un metro, se dio la vuelta porque venía con otra ‘punta’, se giró y me pegó de frente. Me estampó la cabeza en una mesa”, denunció, públicamente, Santi Lesmes. Por su parte, Maicelo negó los hechos y dijo que si lo hubiera, lo hubiese desmayado.

PELEA CON CARLOS CACHO

En abril de 2017, cuando el maquillador Carlos Cacho formaba parte del jurado de “El gran show”, Cacho acusó a Jonathan Maicelo de agredirlo físicamente durante el corte comercial del espacio conducido por Gisela Valcárcel.

“Me llama la atención que una persona grande y vieja como él actúe de esa manera, metiéndole el cuerpo a una persona, escupiendo al piso. Esas actitudes matonescas no corresponden a un deportista profesional”, indicó en el programa el maquillador.

VIDEO RECOMENDADO

Jhonatan Maicelo se defiende de criticas por reacción ante mujer

Jhonatan Maicelo se defiende de criticas por atacar a una mujer El boxeador peruano se defendió de las criticas que recibió tras ser captado en un video agrediendo a una mujer. “Ahora serán feministas cuando les conviene, seguro”, dijo Jonatan. (Fuente: América TV)