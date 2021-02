“Me quiero despedir como JB para decirle a Magaly que, a pesar de toda la maleteada que le he dado con el personaje, me gusta su programa y lo veo siempre. La admiro como mujer, a mí si me da gusto que las mujeres tengan éxito como es su caso”, expresó el actor cómico.

Cabe señalar que en una reciente entrevista para “Día D”, Jorge Benavides confesó que la presentadora de “Magaly TV, la firme” se le acercó durante el detrás de cámaras de aquel programa para hacerle saber su crítica del personaje.

“Yo creo que sí (le molestó). Hay un video de cuando fue el primer encuentro con ella, se asusta cuando me ve y después me dice detrás de cámara: ‘me gusta tu trabajo, pero yo no soy tan fea’”, contó Benavides al dominical.

El nuevo programa de Jorge Benavides, “JB en ATV”, estrenará el próximo sábado 13 de febrero a las 8:00 p.m. y contará con un elenco conformado por: Carlos Vílchez, Dayanita, ‘Cachito’ Ramírez, Martín Farfán, Danny Rosales, Fátima Segovia, Gabriela Serpa, Joao Castillo y Carolain Cowen.

