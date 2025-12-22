Jorge Benavides se mostró bastante preocupado al hablar de Enrique Espejo, el recordado cómico conocido como ‘Yuca’. Según informó, la salud del comediante es delicada y por eso no puede acompañarlo en los sketches de su programa.

Durante un segmento de su programa cómico, Jorge Benavides aprovechó para hablar sobre la salud de su colega ‘Yuca’, quien se ha mantenido alejado de las pantallas desde hace varios meses.

Con tono sereno, pero con una mirada de preocupación, Benavides reveló que mantiene una cercanía muy fuerte con Enrique Espejo, por lo que se encuentra preocupado por su estado de salud.

Jorge Benavides dedica emotivo mensaje a Enrique Espejo tras revelar su delicado estado de salud. (Foto: Captura de video)

Jorge Benavides confirmó que ‘Yuca’ continúa con vida, pero se encuentra en un estado crítico que requiere cuidados constantes. Si bien no dio detalles de su condición, dijo de forma contundente: “está bien delicado”.

“Queremos que sepas que te extrañamos mucho, que te queremos mucho y que Dios quiera, si existen los milagros, puedas regresar a nuestro lado”, dijo Benavides para luego pedir un aplauso por Yuca.

Enrique Espejo compartió elenco con Jorge Benavides en "JB en ATV". (Foto: ATV)

Jorge Benavides también aprovechó su momento para destacar la importancia de las hijas de Enrique Espejo, a quienes calificó como “un soporte constante en este proceso”.