Jorge Benavides y Alfredo Benavides se encuentran pasando una de las situaciones familiares más tristes. A través de sus redes sociales, el líder de JB en ATV comunicó que su madre, Cecilia Gastello, falleció la noche del viernes, 7 de abril.

Según reveló Jorge Benavides, su madre se encontraba hace varios años luchando contra “una penosa enfermedad”.

El humorista comunicó el deceso de su progenitora y aprovechó en dedicarle un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de una foto junto a ella.

Jorge contó cómo fue que su madre lo ayudó a que él cumpla sus sueños y sea quien es hoy en la televisión peruana, pese a que su padre no estaba de acuerdo con esto.

“Cuando era niño una de las canciones que más me gustaba cantar era Una Carta al Cielo, y hoy entiendo a ese niño que robó un ovillo de hilo para hacer llegar su blanca cometa con una carta, para su madre que había perdido. Ayer en la noche mi querida madre partió al cielo, luego de más de diez años con una penosa enfermedad”, escribió.

“Ella fue mi cómplice para llegar a la televisión y me acompañó a pesar de la negativa de mi padre. En el casting de Yola Polastri, yo ingresé y mi mamá me esperó varias horas en la puerta. Cuando salí, nos abrazamos y saltamos de felicidad, porque me habían aceptado”, añadió.

“Sin ella no estaría donde estoy. Gracias Mami! Tu risa inconfundible se quedará grabada en mi corazón. Gracias Mamita!! Tu último suspiro fue con una sonrisa y sé que fue porque te encontraste con Christian. Que en Paz descanses Madre Mía”, finalizó sus sentidas palabras.

Jorge Benavides no se arrepiente de haberse ido de Latina

El humorista señala que a él no se le subió la fama a la cabeza y que solo el apoyo del p0úblico es el que le impulsó a tomar otros rumbos.

“No [me marea el éxito del ráting]. Tengo los pies bien puestos en la tierra y nunca me he desubicado”, aseguró al diario Trome.

Benavides admitió que fue un “riesgo cambiar de canal y empezar de cero” [pasó de Latina a ATV], pero en redes sociales ha recibido muestras de cariño del público.

“Yo no me ‘jamoneo’ diciendo que soy el número uno de la comicidad, a mí me gusta trabajar y tengo el gran respaldo de mi elenco. Sin duda, que seguiremos esforzándonos para seguir haciendo reír a la gente”, comentó.