El programa “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional” volvió a vivir un tenso momento cuando el jurado tuvo opiniones divididas en torno al performance de las imitadoras de Carmencita Lara (Roxana Alva) e Isabel Pantoja (Lita Pezo).

En esta oportunidad, fue Jorge Henderson quien se mostró disconforme con la presentación de la imitadora de Isabel Pantoja y dijo que “no sintió su presencia en el escenario”. Además, recalcó que faltaba “peso y pasión” a la interpretación de “Era mi vida él”.

“Yo debo decir en honor a la verdad, y no te molestes conmigo por favor, yo no sentí nunca a Isabel Pantoja en este escenario, no estuvo Isabel Pantoja. Terminemos con el mito porque Isabel es potencia, pasión, la he visto en vivo, con la orquesta sinfónica del Perú, pero aquí no estuvo”, señaló Henderson.

“Yo siempre he hablado que hay una huella digital del artista que tratamos de imitar, pero no la sentí. No había la pasión, la fuerza, el encanto que tiene Isabel Pantoja. Digan lo que quieran, yo he puesto mil y una vez a Isabel en la radio, pero no la sentí”, agregó el jurado del programa.

Por su parte, Mauri Stern defendió la presentación de Lita Pezo y dijo: “Yo creo que sí está la fuerza, la pasión, el crecimiento. Lo que sí creo que puede mejorar es el color y la estampa de la Pantoja, esa parte si puede mejorar”.

Finalmente, el jurado decidió renovar la confianza en la participante que imita a Isabel Pantoja, quien obtuvo los votos de Mauri Stern y Janick Maceta; mientras que Jorge Henderson le dio su voto a Carmencita Lara.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo Cuba fue visto junto a Macarena Gastaldo