El humorista reaccionó a las imágenes empleando únicamente un conjunto de emojis de manos aplaudiendo | Foto: Instagram (@melissagsamplini) - Captura
El humorista reaccionó a las imágenes empleando únicamente un conjunto de emojis de manos aplaudiendo | Foto: Instagram (@melissagsamplini) - Captura
Por Redacción EC

La creadora de contenido Melissa Gonzáles, esposa de Jorge Luna, obtuvo su título en Marketing y celebró el logro en sus redes sociales, donde sus seguidores la felicitaron por su esfuerzo con múltiplos mensajes de apoyo.

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