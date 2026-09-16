La creadora de contenido Melissa Gonzáles, esposa de Jorge Luna, obtuvo su título en Marketing y celebró el logro en sus redes sociales, donde sus seguidores la felicitaron por su esfuerzo con múltiplos mensajes de apoyo.

Y es que, en su cuenta de Instagram, Gonzáles mostró las fotos de su título en la universidad semanas después de recibirlo. Aunque el documento salió el 21 de agosto de 2026, la publicación no pasó desapercibida y sumó cientos de comentarios.

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Las muestras de cariño en la publicación resaltaron su dedicación para conseguir el título universitario sin descuidar sus actividades personales y de trabajo.

Entre las opiniones figuraron frases como “qué gusto ver a una mujer que, por más que el marido le brinde todo, ella también busque su propio éxito”, “una jamás debe dejar de crecer”, “eres una inspiración” y “valió la pena todo tu esfuerzo”.

En la misma publicación, el fundador de ‘Hablando Huevadas’ y esposo de Gonzáles felicitó a la madre de sus dos hijos. Sin embargo, solo dejó varios emojis de manos aplaudiendo, un gesto que los seguidores tomaron con humor por lo directo y corto del mensaje.

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