El comediante peruano Jorge Luna, conductor y fundador del programa de YouTube ‘Hablando Huevadas’, reveló que fue absuelto de una denuncia, que presentó el Ministerio de Cultura (Mincul), por haberse discriminado a sí mismo como parte de una campaña publicitaria para su marca de chocolates.
El humorista detalló que en 2024, la Entidad lo denunció por discriminación tras autodenominarse “marrón” en un eslogan utilizado para promocionar unos chocolates, los cuales lanzó al mercado junto a Ricardo Mendoza, su amigo y cofundador del popular show que emite los domingos por Internet.
“Ha pasado casi un año, desde que el estado decidió involucrarme en esta payasada y ya tenemos una respuesta de si soy culpable o no. Quiero contarte que yo como persona que discriminé a mi persona, he quedado, por el bien de mis abogados, libre de la acusación de discriminación en mi contra”, contó el comediante.
De ese modo, Luna celebró estar libre de acusaciones, y tomó con humor el procedimiento del Ministerio, indicando que “apelaría” esta decisión e “iría hasta las últimas consecuencias” con el caso.
“Quiero mandarme un mensaje. Esto no se va a quedar así, voy a apelar. Porque lo que yo me hice no tiene nombre y ya me gustó este chiste, quiero gastar más plata hasta encontrarme culpable de haberme discriminado a mí y si es necesario ir a declarar en mi contra, lo haré”, dijo en tono de comedia.
¿Por qué Jorge Luna fue denunciado por discriminación a sí mismo?
Como se recuerda, el año pasado, ambos conductores de ‘Hablando Huevadas’, lanzaron al mercado un chocolate de su marca, mismo que tenía la frase promocional: “Dulce como Ricardo, Marrón como Jorge”.
Asimismo, tras meses de deliberación, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi declaró infundada la denuncia del Ministerio de Cultura que interpuso también contra la empresa elaboradora del producto.
De acuerdo con LP Derecho, la entidad concluyó que el anuncio de Jorge "no inducía a actos de discriminación ni reforzaba estereotipos raciales dañinos".
La reacción de Jorge Luna tras conocer que fue absuelto por discriminación
Tras conocer la decisión, Luna dedicó parte de su programa a recrear una parodia de un juicio contra sí mismo. Con su característico estilo, cambió de voz y se dirigió a la cámara para simular un enfrentamiento, donde fungía de acusado y víctima.
Desde su rol de acusador, sentenció: “Así que Jorge no estés tan tranquilito porque esto no se queda así. Te he escuchado decir que tienes plata, pues te voy a sacar plata. Prepárate, te va a caer todo el peso de mis abogados”.
Luego, en su papel de defensa, respondió: “Me parece un chiste. Yo con mi consentimiento utilicé la frase de marrón como yo, por lo que me encuentro, y ya lo dijo el señor juez, libre de esta acusación”.
El comediante también aprovechó para agradecer con sarcasmo al Estado peruano. “Quiero agradecer al estado del Perú que primero me inculpó, pero aceptó su error y me ha librado de esta acusación, gracias por fin tenemos un país que me merezco”, afirmó.
