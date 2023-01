Jorge Luna el conocido comediante de “Hablando Huevadas” brindó una larga entrevista para el canal Una chela más de YouTube, cuyo presentador es Alonso Acuña y compartió varios detalles inéditos sobre su carrera y el éxito de sus shows de stand up comedy. En esta entrevista también se animó a contar el porqué se alejó de las bebidas alcohólicas.

“Yo era muy borracho, por eso ya no tomo hoy día”, dijo el comediante a Acuña antes de contar el motivo por la que dejó de consumir alcohol. Resulta que en los primeros años en que comenzaba en el stand up, se acostumbraba que antes de subir al escenario tener una cerveza en la mano. “Yo tenía shows de lunes a domingo y todos los días tenía una chela en la mano y un día dije que chu.. hago con mi vida”, agregó.

Así también, reflexionó sobre su vida laboral y la bebida que lo acompañará a partir de ese momento. “¿Si este es mi trabajo, de verdad quiere tomar todos los días una chela? Y de ahí nunca más… Un agua o una gaseosa”, manifestó Jorge Luna.

JORGE LUNA: “TENGO TRES DENUNCIAS DEL ESTADO”

El comediante reveló que tiene tres denuncias del Estado. Asimismo, comparó lo que hubiera ocurrido si él y Ricardo Mendoza hicieran su show en otro país, en donde, según él, recibirían muchos premios: “Dios sea tan grande para permitirlo, ¿por qué te digo? Porque, mira, en cualquier otro país con lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, no tendría tres denuncias penales por parte de mi país, sino, por lo menos un premio de algo. No tengo premios de nada, tengo tres denuncias del Estado, el Estado me denuncia”, comentó ofuscado.

Por otro lado, Jorge también comentó que tenía varias fechas reservadas en el Parque de la Exposición, sin embargo, las denuncias que tiene su compañero Ricardo Mendoza estarían impidiendo que esto se realice. También, contó que tampoco puede alquilar el Estadio Nacional porque pertenece al IPD: “El Estadio Nacional sigue siendo parte del IPD (...) Si el IPD sigue siendo parte de una argolla ... corre riesgo que no me quieran dar el Estadio Nacional (...) Yo tengo dos fechas pagadas en el Parque de la Exposición y no me las quieren dar por las denuncias de Ricardo”, aseveró.