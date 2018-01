"José José ha vivido su vida como le ha dado la gana, ha hecho lo que le gustó, lo que quiso siempre, ha vivido pleno, lo de hoy es el remate de muchas vivencias", declaró el cantante Enrique Guzmán al hablar sobre el estado de salud de su colega, con quien aseguró ha tenido oportunidad de hablar recientemente.

"Lo veo triste, está luchando pero no hay muchas esperanzas. Él está muy animado pero se va cayendo, de alguna manera sí me he despedido", señaló el intérprete de "La Plaga".

César Costa es mucho más optimista sobre el estado de salud del "Príncipe de la canción", explicando que habló con él hace un par de meses y lo escuchó mucho mejor. "Él personalmente tomó el teléfono y lo sentí bastante bien. Es muy delicada la enfermedad que tiene, en el páncreas es durísimo el cáncer pero hay esperanzas, que es lo último que se pierde".

Las declaraciones de Guzmán fueron hechas durante la conferencia de prensa realizada este lunes, para anunciar la gira "Juntos por última vez", la misma que comparte con César Costa, Angélica María y Alberto Vázquez y que iniciará en México el próximo 11 y 17 de febrero al Auditorio Nacional.

"Es una maravillosa oportunidad para celebrar, primero que estamos bien, segundo que estamos productivos, es una especie de agradecimiento al público que ha sido generoso, que nos ha ayudado a lo largo de estos 60 años. Para mí es un privilegio estar con compañeros con los cuales inicé la carrera”, dijo César Costa.

"Tengo 55 años de conocerlos y de trabajar juntos, entonces el estar con ellos es para mí grato, no era justo estar separados no me parece bien, por eso mientras podamos estar los cuatro juntos vamos a estar”, expresó por su parte, Angélica María.