Sara Salazar, la esposa de José José, admitió que viven separados, pero descartó que están en proceso de divorcio, como aseguraron recientemente medios mexicanos.

Según informó el portal Quien, la cubana explicó que son los problemas de salud de 'El príncipe de la canción', diagnosticado con cáncer de páncreas, los que les impiden vivir juntos. Ella actualmente está en Miami.

"Allá tiene la atención de mi hija, de Jimmy, el esposo de mi hija que lo quiere mucho, y de Didier, el hermano de Jimmy. Aquí ustedes saben que estoy yo y él no me quiere poner más cosas qué hacer", explicó Salazar.

Consultada sobre por qué no viajó a México cuando José José fue operado, la mujer recordó que su condición de salud tampoco es la más indicada.

"Yo hubiera querido estar ahí para ayudar, pero mi condición médica (me lo impide), la altura me hace mucho daño, yo no puedo ir a lugares con mucha altura", declaró.

Sara Salazar finalizó lamentando los rumores que giran en torno a su esposo y aseguró que, pese a lo que se dice, la relación que tienen es estable.

"El que inventó eso (del divorcio) no me conoce, ¿cómo creen que después de que mi esposo ha hecho tanto por mí yo voy a salir con una cosa así?", afirmó. "Siempre le doy un beso y le digo 'I love you, aquí estoy para ti siempre'", culminó.