José Peláez, conductor de “El Gran Chef Famosos”, fue sorprendido en la última edición de “El Gran Chef Famosos” con un homenaje a su padre en el marco de las celebraciones por el Día del Padre. Esta vez, el presentador se mostró bastante conmovido al ver una fotografía suya junto a José Manuel Peláez.

El padre del deportista conocido como ‘la Gacela’ nació en Asturias, España y falleció hace varios años. José Peláez no ha tenido reparos en hablar de su vida y los difíciles momentos que vivió.

“Mi papá no está ya desde hace varios años y lo recuerdo siempre con mucho cariño, una gran persona, una persona que me dio siempre muchísimo amor y lo tengo siempre presente como un ángel. Lo tengo siempre presente en mis carreras, cuando estoy corriendo el kilómetro 35, que ya no puedo más, me acuerdo siempre de él”, contó José Peláez.

En una pasada entrevista, el conductor de “El Gran Chef Famosos” reveló que su padre estuvo en una prisión de Cuba por 13 años. Ahora, el presentador de televisión contó detalles sobre esta difícil etapa que atravesó su padre, a quien recuerda por haber ayudado a muchas personas que estaban siendo perseguidas en aquel entonces.

“Mi papá estuvo 13 años en Cuba. Él fue preso político. Él fue un héroe para muchas personas. Hubo muchas personas que inclusive él logró sacar de Cuba, personas que estaban siendo perseguidas, personas que iban a matar o personas que iban a tener problemas. Él ayudó a muchas personas y por ese motivo él terminó quedando preso durante 13 años”, contó.

“Me cuesta mucho imaginar el trauma que te puede generar todo eso y a pesar de los grandes traumas que pudo haber tenido mi papá mi papá siempre fue una fuente inagotable de amor. Siempre me sentiré muy orgulloso del padre que tuve y por eso digo que si llego a ser la mitad de buena persona que él fue me daré siempre por satisfecho. Así que donde quiera que estés, te quiero mucho papá”, añadió con emoción.

Como se recuerda, José Manuel Peláez fue encarcelado en Cuba cuando tenía 52 años, en 1964, porque se oponía al régimen de Fidel Castro. Volvió a Perú en 1984, donde se casó con la mamá del actor José Peláez.