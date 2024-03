José Peláez usó sus redes sociales para revelar que contrajo matrimonio civil con su ahora esposa Alejandra de la Flor. El conductor de ‘El Gran Chef Famosos X2′ compartió tiernas fotografías de la íntima ceremonia.

“Estado civil: casado. Mi mejor versión definitivamente es la que es contigo”, escribió en el post que compartió en su cuenta de Instagram.

En las imágenes que compartió luce feliz al firmar su unión junto a su pareja, mientras que en otra fotografía aparecen ambos junto a sus invitados. Después de la boda, tuvieron una reunión donde solo asistieron amigos cercanos y familiares.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de José Peláez?

El conductor de televisión contó a Mónica Delta que buscó el momento preciso para pedirle a su pareja que sea su esposa. Según reveló, la pedida de mano fue en un viaje en helicóptero mientras sobrevolaban las cataratas Manawaiopuna en Hawai.

“El anillo lo escogí con la ayuda de una amiga en común, lo llevé en una maleta grande, quería que esté seguro. Cuando llegué a Hawái, estaba ‘¡bien, llegó el anillo!’, pero me di cuenta de que había dejado la maleta sin clave, cualquiera podía sacar el cierre. Ya eso superado, pensé: ‘¿Ahora dónde se lo pido?’”, dijo José Peláez.

“El helicóptero se levantó, nos sentíamos como dos niños que iban a Disney por primera vez. ¡Increíble! Lo que sentíamos era alucinante, Ale no se asustó y estábamos al costado del piloto, una situación mágica. Entonces dije: ‘aquí es’ (...) Le pregunté si me escuchaba cuando hablaba, me dijo que sí. Entonces le dije: ‘Después de correr maratones, de haber pasado pandemias y muchas cosas más, ¿te quieres casar conmigo?’. Fue muy bonito”, agregó.