José Peláez se convirtió en tan solo un año en uno de los personajes más queridos de la televisión peruana gracias al éxito de “El gran chef famosos”, más aún cuando recibió a su primer hijo en diciembre del año pasado. Ahora, disfruta de sus días como padre, pero también ha hecho sacrificios importantes, como dejar de lado su rutina como deportista.

El reconocido conductor de televisión ofreció un relato “Paternidad y Running (Parte 1)”, donde confesó que, si bien disfruta mucho su vida como padre, ha visto como ha impactado esta etapa en su rendimiento deportivo.

“Definitivamente, sí (afecta). Duermo menos, se siente el bajón de energía. Hay días en los que no puedo salir por diversos motivos. Hay días en los que me gustaría salir, pero simplemente no se puede. ¿Es frustrante? Definitivamente, lo es”, contó José Peláez.

Pese a las dificultades, el presentador de “El gran chef famosos” aseguró que se mantiene firme en su amor por el running. Para continuar con su pasión, ha decidido hacer algunos ajustes a su rutina y tomarlo con calma, eso sí, no planea dejar de lado la disciplina.

“Este año correré solo medias maratones. Una distancia que me gusta, una distancia que disfruto, una distancia que me quita el estrés que a veces puede generar correr y me obliga a disfrutar. A no salir porque tengo que hacerlo, sino porque lo disfruto y lo necesito espiritualmente”, aseguró Peláez.

Este cambio de ideas le permitirá mantener viva su pasión por el running y mantener su ritmo, el mismo que lo ha llevado a competir en maratones internacionales. Este año, estará enfocado en los 21K de la Maratón Lima 42K, la Maratón de Río y, posiblemente, la Maratón de Buenos Aires, la que correría junto a su esposa Ale de la Flor.

