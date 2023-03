Al parecer, el incidente se desató cuando la PNP decidió intervenir a la pareja que se hallaba en su auto, a lo que Joselito los increpa e incluso comienza a grabarlos, alegando que no pueden intervenirlos porque estaban estacionados.

“No puedes tocar porque estamos estacionados. Llama a quien quieras llamar, cuál es la falta, ¿Eres técnico? ¿Eres oficial? Qué quieres hacer, sabes que estás penado, nos vamos a dormir acá y se acabó. No te voy a dar documentos, no eres quién, arriba Alianza contigo. Saca tu fierro, quieres amedrentar porque estás con uniforme. ¿Me quieres pegar? Llévame en grúa, te felicito”, dijo bastante molesto.

JOSELITO SE PRONUNCIA SOBRE SU INCIDENTE

El invitado de ‘Mande quien mande’ fue Joselito Carrera, tras haber sido detenido por la PNP por portarse de manera prepotente junto a una ex modelo, cuando estaban en aparente estado de ebriedad. Por lo que la conductora Maria Pía Copello se mostró bastante enojada respecto a la actitud del modelo.

Ahora, el ex conductor se defendió sobre las acusaciones y las imágenes difundidas en los noticieros. Explicó que el día sábado salió con Margely Tovar Shialer a una discoteca y cuando se disponían a regresar en el auto, fueron intervenidos por la policía.

Joselito Carrera realiza su descargo tras incidentes con policías

“Ambos habíamos tomado, los primeros efectivos tuvieron una forma que no la tuvo el segundo que vino”, dijo el actor. “Lo que está circulando no es el inicio de la intervención, no puedes conducir (en ese estado), nadie lo discute. Si ellos querían sustentar o comprobar, tenían que haber tenido un alcoholímetro y no estaban en un operativo de tránsito”, aseveró el modelo.