Josetty Hurtado ante las cámaras de “Porque hoy es sábado con Andrés” contó que decidió congelar sus óvulos para que en un futuro pueda convertirse en madre.

La hija de Andrés Hurtado reconoció que pensó que ya no podría ser madre; sin embargo, congelar los óvulos le permite tener esa ilusión intacta.

“Yo no lo sabía, por eso les decía a mis seguidores que no quiero ser madre, que ya fue, pero ahora sí quiero ser madre, pero todavía no, perdóname me pone muy emotiva. Gracias doctor por darme esperanza, por abrirme los ojos, me voy recargada de ilusión”, dijo bastante conmovida Josetty.

La famosa maquilladora confesó que retorna ‘recargada’ a los Estados Unidos, donde radica, para continuar con su carrera y se mostró agradecida con los médicos que la ayudaron en el procedimiento.

Andrés Hurtado respaldó la decisión de su hija y también dedicó unas palabras de agradecimiento a los médicos.

“Linda decisión. Yo como papá estoy orgulloso y feliz. Los tiempos de Dios son perfectos”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

Josetty Hurtado se convierte en ‘Betty la fea’

Josetty Hurtado se convierte en 'Betty la fea' null