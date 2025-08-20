Joshua Franco revela pruebas de su relación con Génesis Tapia. (Foto: Composición)
Joshua Franco revela pruebas de su relación con Génesis Tapia. (Foto: Composición)
Redacción EC

En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, , joven empresario de 30 años, decidió contar su versión sobre el romance que sostuvo con . Durante una entrevista con Magaly Medina, el llamado “colágeno” narró cómo fueron sus salidas, los lujos que compartieron y el desenlace que lo dejó con una amarga experiencia.

No me considero un amante. Nunca he sido el escondido ni el clandestino. Nosotros íbamos a lugares muy concurridos y ella nunca me ocultó”, dijo Franco con firmeza, negando las etiquetas que lo señalaban como un tercero en la relación de la bailarina.

Entre sus revelaciones, destacó que Génesis tenía predilección por restaurantes exclusivos y que en una ocasión pidió un Champagne Dom Pérignon valorizado en 3,500 soles en Cala. “En un mes fuimos a unos cinco restaurantes y en promedio cada salida podía costar más de 4,500 soles. Haciendo cuentas, gasté cerca de 20 mil en ese tiempo”, confesó.

Sin embargo, más allá de lo económico, lo que más lo afectó fue lo emocional. Joshua aseguró que confió en la palabra de Génesis, quien le aseguró estar separada de su esposo Kike Márquez. “Mi error fue no verificar nada. Creí en lo que me dijo y después me di cuenta de que no era así”, relató.

Joshua Franco confiesa su historia con Génesis Tapia. (Foto: Captura/YT/Magaly TV: La Firme)
Joshua Franco confiesa su historia con Génesis Tapia. (Foto: Captura/YT/Magaly TV: La Firme)

El empresario también habló de la personalidad de Tapia, a quien describió como celosa y controladora, llegando a pedirle ubicación en tiempo real y presentarlo como su pareja en su centro de trabajo. Al comienzo me sentí halagado, hasta le decía ‘te amo’, pero ahora lo veo con otra perspectiva”, reconoció.

El punto de quiebre llegó cuando descubrió que, tras una salida con él, la bailarina viajó a Brasil con su aún esposo. “Sentí que me habían visto la cara. Fue duro, porque yo tenía planes y me proyectaba, admitió.

Finalmente, Franco concluyó que su fugaz historia sirvió como detonante para que Márquez reaccionara y buscara recuperar a su esposa. Parece que mi papel fue el de salvar un matrimonio. Hoy lo veo con humor, pero aprendí que la dignidad no se negocia”, reflexionó.

