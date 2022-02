Conforme a los criterios de Saber más

Seas creyente o escéptico, son pocos lo que no han escuchado el nombre de Josie Diez Canseco, la adivina que por décadas ha sido una de las más reconocibles caras de mancias como la astrología, el tarot y la numerología, tanto en el Perú, como en varios países de la región.

Autora de numerosos libros, conductora de programas de televisión y de radio, fundadora de servicios de telefónicos y portales web relacionados a la fortuna y, más recientemente, influencer en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, la presencia de la ‘brujita’ se sigue percibiendo para aquellos con intereses en conocimientos más esotéricos.

Pero la estrella de pitonisa ha tenido un refulge de popularidad fuera de sus círculos habituales en los últimos días gracias a un video viral en TikTok protagonizado por ella en la que resalta un método mágico para pagar las deudas utilizando como medio un choclo.

Ante este renovado interés en su figura, El Comercio tuvo oportunidad de hablar con Josie Diez Canseco, quien nos contó no solo cómo se involucró en la astrología y otros métodos de predecir el futuro, sus inesperada llegada a la televisión y, por supuesto, la explicación para el ritual del choclo .

ESCRITO EN LAS ESTRELLAS

Josie Diez Canseco de la Guerra nació un 4 de abril de 1973 bajo el signo Aries, hija del empresario y político Francisco Diez Canseco Távara y Josilú de la Guerra Sison. Según le comentó a este Diario, su ingreso al mundo del esoterismo, la astrología y el tarot fue a causa de que desde pequeña experimentó sueños premonitorios, lo que llevó a que le naciera un interés por las “ciencias ocultas” y la oniromancia (interpretación de sueños).

Pero fue un episodio a los 17 años lo que la solidificó en su camino e hizo que abandonara sus sueños de estudiar márketing por su verdadera vocación. “Cuando tenía 17 años y me encontraba con mi familia en Miami me pasó una cosa curiosa: para ir a la casa siempre tomábamos una calle que llega a un cruce con una vía rápida. Cinco días antes de lo que nos sucedió, inconscientemente detenía el auto y me persignaba antes de cruzar en ese punto”, recordó Josie Diez Canseco en una entrevista pasada con este medio. “Un día, hice lo mismo pero no avancé. Algo me decía que no lo hiciera. Al segundo vimos un auto venir por la vía rápida y darse tres vueltas de campana justo donde yo hubiese estado si avanzaba. En este caso fue mi intuición la que nos salvó”.

Tras estudiar las artes esotéricas en Argentina y Chile, Josie Diez Canseco estableció su primer servicio de consulta telefónica llamado “Línea Cósmica”, mediante el cual resolvían dudas basándose en lo que decían las estrellas y otros augurios. Mientras tanto, su ingreso a la televisión fue un acto de fortuna.

“Empecé en la televisión realmente de casualidad, porque realmente no lo busqué. Tenía una amistad con el director de un periódico y me hizo un reportaje porque había puesto esta línea esotérica”, recordó Josie Diez Canseco. “Entonces me hicieron una entrevista, y de ahí llegó otra, otra y otra. De ahí me llamaron para este programa, que tampoco se me había ocurrido participar, y ahí fue como entré.”

El programa era “Tus tardes con July”, espacio conducido por July Pinedo y transmitido por Panamericana Televisión entre 1997 y 1998, donde Josie se encargaba a hacer lecturas del Tarot relacionados a los símbolos zodiacales.

A la par, la adivina se hizo colaboradora de CNN en Español, donde estaba encargada de escribir el horóscopo y tenía un programa de radio, difundiendo su nombre a un público internacional. Fue justamente su deseo de mantenerse en contacto con este el que llevó a que a inicios del nuevo milenio ella estableciera uno de sus más ambiciosos proyectos para la época: el portal web josieonline.com, el cual ofrecía vaticinios por internet mediante videollamadas. “Era complicadísimo, porque en ese entonces el internet no era tan bueno”, señaló.

Desde entonces, Josie Diez Canseco no ha parado, utilizando todos los medios para mantener el contacto con su público.

“Bueno, a mí me encanta estar en contacto. Sigo teniendo mi programa de radio diario ‘El horóscopo de Josie’ en Ritmo Romántica, que me encanta y las redes sociales también me gustan”, afirmó. “Me encantó el programa ‘Más allá' que hice en Red Global entre el 2001 y el 2002 y donde realizamos reportajes esotéricos. También tuve una linda experiencia entre 2011 y el 2012 en el canal Azteca donde participé en el programa matutino ‘Venga la alegría’ y la verdad es que fue una experiencia linda en México también.”

Sobre sus cábalas, la ‘brujita’ indicó lo siguiente: “Yo creo que son una herramienta y un recurso para la gente que busca ayuda. Y como yo siempre he dicho, el destino está al final en tus manos y cambiarlo depende de tí, porque está siempre tu libre albedrío. Esto es como una guía, te va a ayudar, pero al final el único que decide eres tú.”

LLEGANDO AL GRANO

Durante nuestra conversación con Josie fue inevitable preguntarle sobre el video viral del choclo, esa grabación de 13 segundos que ha recorrido rápidamente por las redes sociales y ha llevado a la redacción de varias notas recordando el valor nutritivo de este vegetal. Pero aparte de estas consideraciones, le pedimos a la pitonisa que nos desgrane el misterio del ritual de la mazorca.

Si se recuerda, en el video Josie Diez Canseco dice lo siguiente: “Si quieres pagar una deuda rápidamente, cómete un choclo y mientras lo comes repite 21 veces en tu mente esa cantidad que debes de pagar y pronto, te aseguro, lo vas a lograr”.

“ El choclo se usa desde la época de los Incas para simbolizar la abundancia, mientras que el número 21 simboliza la realización ”, explicó. “Si tu revisas el Tarot y buscas la carta número 21 de los Arcanos Mayores, lo que encuentras es la Realización, la mejor carta del tarot.”

“ Yo no voy a hacerte un tip por inventarlo, yo hecho un tip por el conocimiento que tengo ”, continuó. “Es un tip cortito, obviamente no te va a pagar la deuda de tu vida ni la deuda externa, pero si en ese momento te concentras, estás segura, y te comes (el maíz), te va a sacar del apuro que estás teniendo y te lo va a solucionar. Pero te lo tienes que creer y tienes que tener fe, si no no va a funcionar”.

A los escépticos también les tuvo un mensaje, afirmando que le pareció “‘súper simpático’ lo que ha pasado”. “Es maravilloso que compartan este tip, así se rían o no, ya que un poquito de risa no le cae mal a nadie y al contrario, que gusto me da que se pueda hablar de otra cosa, que se hable un poquito más del choclo y de otras cosas”, consideró, antes de añadir con humor. “Qué pena que no me escogieron ministra de Economía, de repente podría haber aportado un poco más. Y nada, que aquí estoy, como dije, para cualquier deuda o duda, me pueden consultar.”

EL DATO

Interesados en seguir las cábalas de Josie Diez Canseco, pueden escucharla en Ritmo Romántica todos los días a las 9 a.m. con el programa “El horóscopo de Josie”. También pueden consultar con ella en la página web chateaconjosie.com o por sus cuentas de TikTok, Instagram y Facebook.

